С 1 сентября все мастера красоты могут работать только с ковид-сертификатом

1 сентября заканчивается переходный период, и теперь все парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, подологи и другие мастера сферы услуг красоты будут работать только с действующим сертификатом о вакцинации, перенесенной болезни или тестировании на Covid-19.

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Их клиенты тоже должны иметь один из трех этих сертификатов. Исключения — индивидуальные услуги в отдельном помещении, которые клиент в маске может получить и без сертификата, однако мастер все равно должен быть привитым или переболевшим. Сертификата о тестировании в этом случае недостаточно. В этом же режиме услуги могут также оказывать сауны и бани, при условии, что в помещении находятся члены одного домохозяйства.

Если и клиент, и мастер привились или переболели, они могут быть без маски. В этом случае не действуют требования к безопасности помещений, и между клиентами не обязательно выдерживать паузу. Это самый безопасный, так называемый зеленый режим работы.

"Желтый" режим — когда у клиента и мастера есть один из трех видов сертификатов, включая сертификат о тестировании. Если компания выбрала работать в таком режиме и мастера либо клиенты могут показать только сертификат о тестировании, то нужно использовать маску. Начиная с двухнедельной кумулятивной заболеваемости выше 120 случаев на 100 000 жителей, в помещении должно быть не меньше 25 квадратных метров на одного посетителя (в банях, саунах и бассейнах — 15). В "желтом" режиме могут получать услуги дети, не достигшие 12 лет.

Если заболеваемость вырастет выше 200, правительство может ограничить работу отрасли и разрешить только "зеленый" режим.