С очагом Covid-19 в Даугавпилсской ледовой спортивной школе связаны 40 случаев, сообщила агентству LETA старший эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в Даугавпилсе Нонна Волощук.

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По ее словам, до утра среды было известно о 36 новых случаях Covid-19. Часть из них связана со вспышкой в спортивной школе.

Всего известно о 40 заболевших. В пятницу стало известно о вирусе в хоккейной команде "Динабург". Тренеры команды работают и с воспитанниками школы.

Для снижения заболеваемости принято закрыть спортивную школу и ледовый холл.

Волощук рассказала, что в Даугавпилсе есть также небольшие вспышки в семьях и организациях. Если не учитывать очаг в спортивной школе, можно считать, что ситуация в городе спокойная.