С понедельника будут запрещены пассажирские перевозки в девять стран Европы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С понедельника, 2 ноября, из Латвии будет запрещено летать в девять стран Европы. Самоизоляцию по-прежнему не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из Греции, Финляндии, Эстонии и Норвегии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В настоящее время порог для самоизоляции устанавливается с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии, который составляет 121,82 случая на 100 тыс. населения.

Средний недельный показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ составляет 360,2 случая, и это означает, что регулярные пассажирские перевозки не разрешены в страны, где этот показатель превышает 499,6 случая на 100 000 жителей. Таким образом, с понедельника, 2 ноября, регулярные пассажирские перевозки запрещены в Ватикан, Андорру, Чехию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Словению, Швейцарию и Лихтенштейн.

Что касается стран за пределами ЕС, ЕЭЗ или Великобритании, не нужно соблюдать самоизоляцию при возвращении из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

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