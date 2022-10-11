Самоуправления уже ищут тех, кто спилит, привезет и украсит новогодние елки

Самоуправления начали готовиться к Рождеству и призывают компании участвовать в конкурсе закупок — как на то, чтобы срубить и доставить городскую елку, так и на то, чтобы украсить ее и город к Рождеству.

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Рижская дума объявила закупочный конкурс, в который входит спиливание, транспортировка, установка, наблюдение и демонтаж елей, общая сумма договора — 28 000 евро без НДС. Предприятия могут подать заявку до 20 октября. Риге нужны 25 маленьких елей (до пяти метров), 19 больших (до 16 метров). Самую большую 16-метровую ель поставят на Домской площади, остальные большие — на Ратушной площади, на улице Кришньяня Барона и в других местах.

Еще 93 тысячи евро столица планирует потратить на новогоднее освещение города, а до 206 611 евро — на то, чтобы создать стилистически целостное освещение городского канала. Это дизайнерское решение будет называться Gaismas teiksmu takas ("тропы световых сказаний").

Другие самоуправления тоже ищут компании, которые украсят город к праздникам. Тукумс еще летом выбрал хозяйство, где будет искать 12-14 метровую ель, а сейчас объявил закупку на ее украшение, а также украшение всего города. Выиграет компания, которая предложит самую низкую цену.

В Лиепае ищут того, кто разработает новую художественную интерпретацию для новогодних украшений, а также тех, кто украсит город, уже выбранную главную елку и новогодний трамвай, который будет ездить по городу с новогодними украшениями из LED-лампочек.

Юрмала уже нашла всех дизайнеров, и собирается потратить 25 000 евро. Даугавпилс заплатит 59 969 евро компании Studio des fetes Latvija, которая займется и елкой, и декором. Огре заплатит за декор 126 тысяч евро — сразу для Огре, Лиелварде, Кегумса и Икшкиле. Декорациями будет заниматься компания First Service. Эта же компания будет украшать Саласпилс за 33 057 евро без НДС.