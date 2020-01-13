Сделаем это вместе! Фестиваль общения LAMPA приглашает к участию в его организации

В этом году 6-й Фестиваль общения LAMPA пройдет 19 и 20 июня в Цесисском замковом парке. Его сверхтемой станет "вместе". Организаторы верят, что, объединив усилия, всегда можно достичь большего. Любители бесед и организаторы дискуссий, которые хотят провести мероприятие на одной из сцен LAMPA, с 13 января по 29 февраля могут подать заявки на участие в фестивале.

В прошлом году фестиваль, прошедший под сверхтемой "смелость", собрал в Цесисе более 20 тысяч человек, а 70 000 посмотрели его в прямых трансляциях. Участники мероприятия искали место русского языка в жизни Латвии, давали советы по воспитанию гениев, рассказывали о новом латышском национализме, ставили психиатрический диагноз политикам страны, решали, влияет ли полнолуние и усиление языковых проверок на уровень освоения госязыка, заставляли министра обороны Пабрикса отвечать на неудобные вопросы про оборону Латвии, а президента — рассуждать на тему, хорошо ли для Латвии то, что хорошо для Европы…

В этом году LAMPA предлагает восемь сцен и одну палатку, где можно организовать мероприятия продолжительностью час или полтора часа на латышском, русском и(или) английском языках. Скромных русскоязычных заявителей просят активизироваться и не стесняться заявить о себе — все желанны. Выбор тем не ограничен, формат свободный и зависит только от полета мысли — от серьезных бесед, познавательных мастерских и лекций до театрализованных игр и ярких перформансов — возможности самовыражения безграничны. Можно подать заявку на проведение сразу нескольких мероприятий. Результаты рассмотрения заявок будут сообщены индивидуально не позднее 24 марта.

"LAMPA создается совместными усилиями, как бы сложно иногда это ни было, ведь мы все такие разные. Однако, прислушиваясь к друг другу, мы можем говорить о том, что нас объединяет, о том, как быть и создавать вместе. Поэтому мы и приглашаем к участию в организации фестиваля каждого, кому есть, что сказать, и кто хочет начать разговор", — призывает директор Фестиваля общения LAMPA Иева Морица.

Мероприятия на сценах LAMPA могут проводить как отдельные люди, так и частные, государственные и общественные организации — все, чей полет мысли, креативность и идеи обещают вызвать интересные разговоры. Так как количество мероприятий и территория фестиваля ограничены, все заявки примут участие в конкурсе и будут рассмотрены организаторами фестиваля.

Подробная информация о процессе подачи заявок и анкета заявки на участие в мероприятии (на латышском языке) - ЗДЕСЬ.

О фестивале

Фестиваль общения LAMPA — это место для ценных бесед, обмена мыслями, оттачивания интеллекта и расширения кругозора; это вдохновляющая и интересная платформа для всех, кому есть, что сказать, и для всех, кто готов слушать. Главная цель фестиваля — укреплять демократичную, дискуссионную и уважительную культуру общения в Латвии.

19 и 20 июня в Цесисе LAMPA зажжется благодаря Фонду открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, агентству управления коммуникацией Deep White, рекламному агентству Armadillo, самоуправлению Цесисского края и British Council Latvija. Проект также финансово поддерживают Федеральное министерство иностранных дел Германии, Государственный фонд культурного капитала, Open Society Foundations, представительство Европейской Комиссии в Латвии, а также компании Latvijas Finieris, Enefit и Eko Rija.