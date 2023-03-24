Сегодня последний день, когда граждане России могут зарегистрироваться на экзамен по латышскому языку

24 марта — последний день, когда граждане России могут записаться на экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство в Латвии.

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Процесс регистрации на экзамен стартовал 1 февраля и продлится до 24 марта, а сами экзамены будут идти с 11 апреля по 31 июля в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

Чтобы записаться на экзамен, необходимо подать заявку, заполнив форму заявки, доступную на сайте VISC. Файл доступен для скачивания на сайте VISC.

В заявлении не обязательно указывать конкретный адрес и время проведения теста, но при желании абитуриент может указать город, где он хочет его сдать — Лиепая, Рига или Даугавпилс.

Заявление подается в виде электронного документа, подписанного надежной электронной подписью. Официальный электронный адрес VISC: visc@visc.gov.lv.

Можно подать заявление лично (адрес в Риге: ул. Стругу, 4), но о визите надо договариваться заранее по телефону. Для подачи заявки необходимо позвонить по номеру телефона в городе, где вы хотите сдать тест:

Рига — 63771891

Даугавпилс — 63771892

Лиепая — 63771893.

Затем должны быть согласованы время и место визита, и потенциально экзаменуемый должен прибыть лично в назначенное время. Прежде чем приехать лично, он должен заполнить анкету.

Можно было подать заявление письмом по обычной почте, но штемпель на письме должен быть проставлен не позднее, чем за 10 рабочих дней до 24 марта 2023 года, так что сейчас письмо отправлять уже поздно.

С 27 марта на сайте VISC появится информация о конкретном времени и месте проведения проверки, которую экзаменуемый может найти на сайте по уникальному коду.

VISC отмечает, что если заявитель не может найти информацию на сайте VISC, он может позвонить по телефону 67281232; 67814480; 60001613.

По подсчетам VISC, языковая проверка предстоит 17 865 претендентам на новый статус ПМЖ. Преимущественно пожилым людям, ведь российское гражданство многие брали, чтобы выйти на пенсию раньше — по российским стандартам. Чтобы обеспечить прохождение теста в темпе около 300 человек в день, VISC разработал специальную процедуру регистрации участников.