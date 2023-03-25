Сегодня в некоторых отделениях PMLP можно оформить и получить документы

С целью повысить доступность услуг, Рижское первое отделение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), а также отделения в Лиепае и Валмиере в субботу обеспечат оформление и выдачу документов.

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В Рижском первом отделении оформление и выдача паспортов и eID карт будет происходить как в порядке живой очереди (выдадут номерки), так и по предварительной записи.

Родителям с детьми, пенсионерам и жителям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, в Управлении советуют записываться заранее. Это можно сделать по номерам: 67829715 и 67829750.

В Лиепае и Валмиере оформить и получить паспорт или eID карту можно в порядке живой очереди - 25 марта с 8.00 до 15.00.

В субботу во всех отделениях можно встать в очередь на оформление или получение документов также удаленно, используя мобильное приложение Qticket.