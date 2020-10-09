Сегодня вечером на ул. Чака в Риге стартуют работы по переустройству улицы: возможен шум по ночам

С 00.00 субботы, 10 октября, до 5.30 воскресенья , 11 октября в Риге запланированы работы по асфальтированию улицы Александра Чака на участке от перекрестка с улицей Стабу до перекрестка с улицей Меркеля. В связи с этим Рижская дума предупреждает, что уже вечером в пятницу, в 22.00, на улице начнутся подготовительные работы, которые продлятся до полуночи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь, с полуночи до 5 часов утра субботы будут проходить работы по асфальтированию — на участке от ул. Стабу до ул. Блауманя.

Затем днем в субботу будет подготовлен для асфальтировния участок от у. Блауманя до ул. Меркеля, после чего вечером стартуют работы по асфальтированию. Укладка асфальта будет идти всю ночь, то 5.30 утра воскресенья.

Напомним также, что в связи с проведением работ на выходных внесены изменения в маршруты 5-го и 13-го автобусов и 11-го, 18-го, 22-го и 23-го троллейбусов. Подробно об изменениях можно прочесть здесь.