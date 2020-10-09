Сегодня вечером на ул. Чака в Риге стартуют работы по переустройству улицы: возможен шум по ночам
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С 00.00 субботы, 10 октября, до 5.30 воскресенья , 11 октября в Риге запланированы работы по асфальтированию улицы Александра Чака на участке от перекрестка с улицей Стабу до перекрестка с улицей Меркеля. В связи с этим Рижская дума предупреждает, что уже вечером в пятницу, в 22.00, на улице начнутся подготовительные работы, которые продлятся до полуночи.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В свою очередь, с полуночи до 5 часов утра субботы будут проходить работы по асфальтированию — на участке от ул. Стабу до ул. Блауманя.

Затем днем в субботу будет подготовлен для асфальтировния участок от у. Блауманя до ул. Меркеля, после чего вечером стартуют работы по асфальтированию. Укладка асфальта будет идти всю ночь, то 5.30 утра воскресенья.

Напомним также, что в связи с проведением работ на выходных внесены изменения в маршруты 5-го и 13-го автобусов и 11-го, 18-го, 22-го и 23-го троллейбусов. Подробно об изменениях можно прочесть здесь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Что привезти на память из Вентспилса
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту