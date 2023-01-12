Сейм дал согласие на дальнейшее уголовное преследование депутата Гревцовой

В четверг, 12 января, Сейм большинством голосов дал согласие на продолжение рассмотрения уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность").

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Несмотря на судебный процесс, Гревцова по-прежнему сможет выполнять свои обязанности депутата Сейма. В то же время регламентом Сейма установлено, что если в отношении депутата вступает в силу обвинительный приговор в последней инстанции за уголовное преступление, то данный депутат считается исключенным из Сейма. В Латвии три судебных инстанции.

Ранее согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении депутата также выдала Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Адвокат депутата отметил, что потерпевших в результате действий Гревцовой нет, поэтому, по его мнению, на продолжение уголовного преследования не следует давать согласия.

Гревцова пожаловалась, что СМИ сделали ее "главной преступницей страны" для отвода внимания от "настоящих проблем". Депутат также добавила, что в настоящее время обвинения выдвигаются против нее, но уже завтра с тем же самым могут столкнуться и другие парламентарии.

Председатель мандатной комиссии Янис Вуцанс отметил, что ложная информация могла повлиять на результаты выборов, так как избиратели имеют возможность ознакомиться с информацией о потенциальных депутатах, прежде чем сделать свой выбор.

Гревцова обвиняется в предоставлении заведомо ложных сведений Центральной избирательной комиссии о своем образовании и месте работы.