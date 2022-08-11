Сейм Латвии подвергся мощной DDoS-атаке
Foto: DELFI

Интернет-инфраструктура Сейма Латвии подверглась масштабной DDoS-атаке, которую ведут российские хакеры, сообщила представитель структуры по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv Мадара Крутова.

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Благодаря технологической компании Tet и своевременно разработанным решениям по защите информационных систем работа Сейма не нарушена.

Как сообщалось, Сейм сегодня принял официальное заявление, в котором признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию — государством, поддерживающим терроризм.

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