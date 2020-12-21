Сейм на год "заморозил" зарплаты Кариньша и всех министров
Foto: LETA

В понедельник, 21 декабря, Сейм в окончательном чтении одобрил "замораживание" зарплат членов правительства и парламентских секретарей министерств. Законопроект предусматривает, что в 2021 году оклады вышеперечисленных должностных лиц останутся на уровне этого года и не подвергнутся увеличению.

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Как сообщалось ранее, повышение зарплат в будущем году было предусмотрено для премьер-министра, министров, судей, прокуроров и других сотрудников государственной администрации и руководителей учреждений.

Согласно расчетам Госканцелярии, зарплата премьера Кришьяниса Кариньша в 2021 году должна была вырасти с нынешних 4814 евро до 5055 евро.

При этом, выполняя просьбу президента Эгила Левитса, большинство депутатов Сейма приняли решение в законопроекте о рамках среднесрочного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы не повышать зарплату главы государства.

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