Сейм отложил обязательное введение eID-карт до 1 мая 2023 года

eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность, с 1 мая 2023 года, а не с 1 января, как планировалось изначально. Это предусмотрено поправками к Закону "О документах, удостоверяющих личность", принятыми в окончательном чтении Сеймом во вторник, 30 августа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Этими поправками к закону Сейм во вторник поддержал продление срока действия просроченных паспортов и eID-карт до 30 апреля 2023 года.

До 30 апреля 2023 года продлен также срок, до которого подросток, достигший 15 лет и имеющий только паспорт, должен в обязательном порядке оформить eID-карту. Ранее планировалось, что eID-карта станет обязательным документом с 1 января следующего года.

Такое решение было принято с учетом того, что в период пандемии Covid-19 у людей были ограниченные возможности для получения или обновления документов, удостоверяющих личность, поэтому не все лица смогли своевременно оформить eID-карта в установленный законом срок.

Требование к жителям страны обязательно иметь не только паспорт, но и eID-карту связано с планом реализации проекта дигитализации услуг, на который предусмотрены деньги Европейского фонда восстановления и устойчивости. Именно к eID-картам планируется "привязать" ряд услуг так, чтобы жители могли пользоваться положенными им государственными и прочими льготами.