Сейм попросит Данию не выдавать гражданку Латвии Мисане в ЮАР

Сейм попросит парламент и правоохранительные органы Дании оказать поддержку латвийским ведомствам и не выдавать гражданку Латвии Кристине Мисане Южноафриканской республике (ЮАР).

За проект решения проголосовали 92 депутата. Женщина сейчас находится в датской тюрьме и правоохранительные органы Дании решили выдать ее для уголовного преследования ЮАР.

Проект решения в Сейм подали политики коалиции. Депутат Анда Чакша в своем выступлении подчеркнула, что в ЮАР "наблюдаются нарушения прав человека". "Она боролась за свою безопасность и своего ребенка, столкнувшись с насилием. Женщину унижали и пинали, но в тюрьме Кристине, а не насильник", — сказала политик.

"Нам надо попросить парламент Дании помочь нам уберечь Кристине Мисане", — подытожила Чакша.

Депутат Алдис Гобземс напомнил, что год назад депутат Новой консервативной партии Гатис Эглитис писал об этой истории в социальных сетях, но затем не последовало никаких действий. Он упрекнул министра юстиции Яниса Борданса (НКП) в бездействии.

Стоит отметить, что в марте 2019 года Министерство юстиции призвало прокуратуру оценить возможность перенять уголовное Мисане. В прокуратуре тогда сочли, что у ведомства нет правового основания это сделать.

Депутат Линда Лиепиня указала, что это тот случай, когда неважно, кто является автором проекта решения — оппозиция и коалиция.

Как уже сообщалось, гражданка Латвии Кристине Мисане вывезла из ЮАР в Латвию свою дочь. Местные правоохранительные органы ее действия интерпретировали как похищение ребенка, ей грозит 15 лет тюрьмы. Женщина утверждает, что спасала себя и ребенка от насилия со стороны бывшего мужа. Мисане задержали в Дании и она уже год находится в заключении. Она готова отбыть наказание, но хочет это сделать в Латвии, так как здесь живут ее дети, а в тюрьмах ЮАР на протяжении многих лет были констатированы нарушения прав человека.