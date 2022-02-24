Сейм примет решение об осуждении агрессии России

Вице-спикер Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла (Новая Консервативная партия) сообщила, что парламентская комиссия по иностранным делам готовит специальное заявление об осуждении нападения России на Украине. Документ планируется принять на внеочередном заседание. Очередное парламентское заседание уже началось с осуждения агрессии России — как правящями, так и оппозиционными депутатами.

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"Утро принесло тревожную новость: Россия и Беларусь вторглись на Украину. И мы осуждаем агрессора за это и демонстрируем нашу самую сильную поддержку Украине в этой войне, защищая свою страну", — сказала Бейтнер-Ле Галла, открывая очередное заседание.

Несколько депутатов прежде, чем выступит по повестке дня, выразили свою поддержку Украине.

Председатель парламентской фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что говорить сегодня коллегам "Доброе утро" было бы неправильно, поскольку утро началось со зла. "Да пребудет Бог с Украиной, Европой и миром", — сказал Дзинтарс.

Мартиньш Штейнс (AP!) заявил, что Украина и ее сторонники также обладали силой и выносливостью в борьбе с российской агрессией. "Пусть мир победит", — сказал политик.

Марис Можвилло ("За человечную Латвию!") также выразил соболезнования украинскому народу. "Это недопустимо в 21 веке", — подчеркнул депутат.

Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") призвал прекратить продолжающиеся в Сейме дискуссии по "мелким вопросам", связанным с финансированием партий. "В Европе началась война. Я призываю пересмотреть повестку Сейма и (..) повестку дня (..) в стране в целом", — сказал Гобземс.

"К сожалению, завтра или послезавтра эта война может коснуться нас напрямую", — заявил Гобзем, призвав сегодня депутатов и общество отложить в сторону свои ежедневные политические споры.