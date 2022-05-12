Сейм снял юридический барьер на пути к сносу памятника в Пардаугаве

В четверг Сейм проголосовал в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве.

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Решение отказаться от исполнения статьи международного договора Латвия обосновывает тем, что Россия совершает военные преступления в Украине.

За законопроект в первом чтении проголосовали 68 депутатов, против были 18 депутатов от "Согласия", а также независимые парламентарии Юлия Степаненко и Любовь Швецова, также избранные от "Согласия".

Сразу после голосования парламентская фракция "Согласия" потребовала зачитать с трибуны поименный список голосовавших за и против, что и было сделано.

Как уже сообщалось ранее, после того, как Сейм примет решение, снимающее юридические барьеры на пути к демонтажу памятника, открываются политические возможности принять соответствующее решение. Поскольку памятник находится в столице, решение и реализацию решения должна обеспечивать Рижская дума. Как заявил в четверг, 11 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что вероятно, до выборов Сейм, которые пройдут 1 октября этого года, монумент снести не удастся.

В ходе дебатов в Сейме депутат Криста Баумане (AP!) заявила, что памятник в парке Победы — это символ оккупации, символ России как наследницы СССР, совершающей военные преступления в Украине. "Этому нет места в нашей стране и столице государства. Так думает большинство общества. Приняв сегодня решения, мы получим право сами устанавливать, что в нашей стране происходит с советскими памятниками", — сказала Баумане.

"Я убежден, что Сейм в большом единодушии, исключая поддерживающих импереалистическую и преступную политику России, примет этот законопроект", — заявил депутат Кришьянис Фелдманс ("Консервативные"). Фелдманс уверен, что сам факт возведения монумента в 80-х годах прошлого века нужно рассматривать как шаг к расколу общества. "У строительства памятника тогда была цель — расколоть общество, реализуя мягкую власть СССР", — уверен депутат.

Оппозиционный депутат Алдис Гобземс поддержал на словах идею снести памятник, однако иронизировал с трибуны о том, будет ли и когда реализовано это решение. "Нам нужно честно сказать — снос памятника начнется завтра в 8 утра или же это будет такая же эпопея как с отменой OIK, и памятник не будет снесен за время работы Сейма этого созыва", — сказал Гобземс. Позже, когда был опубликован протокол голосования, стало известно, что Гобземс не участвовал в голосовании, несмотря на то, что публично заявил о поддержке законопроекта. Он также отметил, что эпопея с демонтажем памятника связана с начавшейся предвыборной кампанией.

"Борьба с памятниками — очень увлекательный процесс. И это только начальная фаза. Сегодня речь идет о памятнике в Пардаугаве. Уже звучат речи о том, что нужно снять ту или иную мемориальную доску, вот, скажем, в Риге возле университета есть табличка памяти Келдыша. Кто такой Келдыш? Президент Академии наук СССР. Это ничего, что он рижанин, что выдающийся ученый. Может быть нужно снести памятник Марису Лиепе, который был народным артистом СССР и большую часть жизни танцевал в Большом театре в Москве, а не в Риге. Может быть так? Это решение? А что делать с красными стрелками, памятник которым установлен в советское время? Название изменено, памятник стоит на месте, но по существу, исходя из такой логики, следовало бы снести. Процесс сноса — увлекательнее азартных игр, и этим, я чувствую, что этим все занимаются", — иронично заявил с трибуны депутат Сейма от "Согласия" Сергей Долгополов.