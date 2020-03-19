Семейные врачи будут сообщать социальным службам, если пациенту надо помочь с продовольствием
Foto: LETA

В случаях, когда у заболевшего COVID-19 человека не окажется никого, кто мог бы помочь ему с доставкой продовольствия, семейные врачи будут информировать об этом социальную службу, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Минздрава Анна Страпцане.

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Семейные врачи общаются с пациентами, у которых выявлен COVID-19 и которые лечатся дома, каждый день, поэтому будут знать, если у человека возникнет такая ситуация.

В таких случаях в сотрудничестве с Министерством благосостояния планируется также использовать продуктовые пакеты, предназначенные для нуждающихся. Возможны и другие решения, которые рассмотрит координационная группа при Совете по кризисному управлению.

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LETA

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