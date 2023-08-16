СГБ: информации о прямой угрозе для противников Путина в Латвии нет

В настоящее время в распоряжении Службы госбезопасности Латвии (СГБ) нет информации о непосредственной опасности для противников режима Владимира Путина, которые получили политическое убежище в Латвии. Это касается и журналистов, сообщили Delfi в СГБ.

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В службе отметили, что "в соответствии со своей компетенцией" следят за развитием событий в стране и учитываю негативный опыт других стран. Речь идет об убийствах и покушениях на убийство, которые организовали, предположительно, российскими спецслужбами против оппозиционеров режима Владимира Путина.

Уже сообщалось, что с осени 2022 года в странах Европы были отравлены уже несколько граждан РФ — журналисты Елена Костюченко и Ирина Баблоян, а также глава фонда "Свободная Россия" Наталья Арно. Издание The Insider не исключает, что могут быть и другие жертвы отравления.

Случаи Костюченко, Баблоян и Арно были изучены изданием совместно с врачами-экспертами по ядовитым веществам.