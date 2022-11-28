СГБ получила объяснения мэров Элксниньша и Барташевича в связи с их недавними высказываниями
Foto: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) приняла объяснения мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша и мэра Резекне Александра Барташевича (оба — "Согласие") в связи с их недавними публичными высказываниями, подтвердил агентству LETA источник СГБ.

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Разговор с Элксниньшем состоялся 10 ноября, а с Барташевичем — 16 ноября. От обоих глав латгальских городов приняты объяснения в связи с их недавними публичными высказываниями.

В ходе беседа обоих мэров предупредили о предусмотренной ответственности в случае совершения уголовных деяния. От подробных комментариев СГБ воздерживается.

Как сообщалось ранее, Александр Барташевич накануне сноса в Резекне памятника, получившего в народе название "Алеша", выступил в соцсетях с публичным видеообращением на русском языке, в котором назвал предстоящий демонтаж "актом вандализма".

В свою очерель, Андрей Элксниньш в интервью Kāpēc на Delfi TV сказал, что сейчас "Крым в составе Российской Федерации".

Позже на еженедельной пресс-конференции мэр Даугавпилса прокомментировал свое высказывание в интервью: "Как я уже сказал, фактически эта территория находится под властью России — там работают законы и учреждения России". Элксниньш также подтвердил, что для него, как для главы самоуправления, является обязующим латвийский внешнеполитический курс.

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