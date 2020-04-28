СГБ задержала экс-сотрудника контрразведки Латвии Спаранса

Служба госбезопасности (СГБ) во вторник, 28 апреля, задержала бывшего сотрудника другой спецслужбы Латвии — Бюро по защите Сатверсме. Как сообщает агентство LETA, речь идет о работавшем долгое время в контрразведке Айгарсе Спарансе.

В СГБ подтвердили лишь тот факт, что во вторник действительно проводились некие процессуальные действия. Более подробная информация пока что не разглашается, однако, по данным LETA, речь идет о подозрении в коррупции и разглашении гостайны.

В феврале прошлого года передача Nekā personīga телеканала TV3 сообщала, что после 15 лет службы в БЗС Спаранс вышел на пенсию, однако это произошло под давлением посольства США в Латвии, которое долгое время собирало информацию по Спарансу и выявило факты превышения служебных полномочий.

В 2014 году газета Diena писала, что, по неофициальным сведениям, Спаранс в действовал как посредник в спорах крупных бизнесменов, связанных с политическими партиями. Издание отмечало, что об этом в Лондонском суде официально заявил швейцарский адвокат Рудольф Мерони.