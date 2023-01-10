Школа для "вакцинных скептиков" получила аккредитацию на шесть лет
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"Вселатвийская средняя школа дистанционного обучения" (Vislatvijas tālmācības vidusskola), которую в свое время в народе прозвали "школа вакцинных скептиков" получила аккредитацию на шесть лет, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении.

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Представители "Вселатвийской средней школы дистанционного обучения" призывали желающих подавать заявки на обучение в учреждении, где могли бы обучаться "дети, не вакцинированные от Covid-19".

Представитель Государственной службы контроля образования (IKVD) Сармите Дике рассказала Латвийском телевидению, что школа привела в порядок материальную базу, укомплектован штат педагогов, создана система дистанционного обучения. В то же время есть задачи, которые предстоит еще решить - нужно до конца привести в порядок документацию, систему оценивания достижений учащихся, диагностирование. Однако обучение в школе уже может проводиться и оно проходит удаленно.

В школе учится более 500 детей, работает 32 педагога. Вселатвийская школа - это частное учебное заведение, где обучение платное.

IKVD обещает усиленно следить за работой учебного заведения и после шести месяцев работы оценить, получилось ли соблюсти все рекомендации. Если будут замечены какие-либо антигосударственные действия, будет решаться вопрос об аннулировании лицензии.

Как сообщалось, в прошлом году Государственная служба контроля образования отказалась выдать лицензию, так как информация, которую учебное заведение ввело в Государственную информационную систему образования (VIIS), не соответствовала требованиям нормативных актов. Например, не хватало информации о педагогах и технических специалистах, а также об учебной среде и наличии материалов и технических ресурсах школы.

IKVD попросила учебное заведение отправить недостающую информацию, необходимую для получения лицензии, но не получила ее.

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