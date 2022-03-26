Школы, детские сады, вузы: все о системе образования для детей беженцев

Все дети в Латвии имеют право на бесплатное основное и среднее образование. Дети беженцев из Украины, также как и местные, могут учиться в бесплатных школах и посещать бесплатные детские сады. Учиться можно не только на латышском, но и частично на языках нацменьшинств. Многие детсады и школы "смешанные", то есть в них учатся дети разных национальностей. Действует и система частных детских садов и школ. Вузы также есть государственные и частные. В этом материале подробно рассказываем, как найти образовательное учреждение для ребенка.
Как выбрать место в детском саду?
Для тех, кто остается проживать в Риге — записывать детей в столичные школы и детские сады помогают специалисты муниципалитета по вопросам образования в Центре поддержки беженцев из Украины на ул. Калькю,1. Если уже все процедуры по оформлению визы пройдены, то можно самостоятельно обратиться Службу гражданской защиты (Государственную пожарно-спасательную службу) — три важных номера телефонов указаны в конце статьи.
Попасть в рижские сады — задача достаточно непростая даже для местных жителей. В очередях приходится стоять иной раз годами. Однако есть районы, где места в детсадах доступны всегда. Как объяснили порталу Delfi в Рижской думе, самоуправление обязано обеспечить детей гражданских жителей из Украины местами в дошкольных учреждениях. И места найдут всем.
Весной начинается набор групп на новый учебный год. В детских садах будут распределять места в соответствии с обязательными правилами Рижской думы, то есть с учетом очередности, принципа района, приоритетности (например, старшие братья и сестры уже посещают этот детский сад). Будут учитываться и интересы украинских детей, чьи родители получили годовую визу. В первую очередь места получат дети так называемого обязательного школьного возраста (это 5-6 лет, подготовка к школе).
Помимо комплектации групп на следующий год, оказывается поддержка детям "рижских" украинских беженцев, кому место в детском саду нужно уже сейчас . По состоянию на 22.03.2022 поступило более 350 заявлений от семей украинских беженцев, нуждающихся в детсадовском месте. Семьям предлагают свободные места в муниципальных учебных заведениях, а также в частных дошкольных учреждениях, с которыми Рижское самоуправление заключило договор о совместном финансировании. Кстати, одновременно можно подать заявки сразу в 1-3 муниципальных детских сада.
Порядок такой: сначала предлагается место в муниципальном саду — максимально близкое к месту проживания семьи беженцев. Если свободных мест нет, то тогда предлагается место в частном дошкольном учреждении. Свои услуги уже предложили более 60 частных дошкольных учреждений, сообщивших, что могут принять до 800 детей.
Сейчас обсуждается инициатива о том, чтобы создавать в частных детсадах специальные группы для детей из Украины при частных детских садах, которые полностью (на 100%) будет оплачивать Рижская дума, а воспитателями смогут работать украинцы. Мы следим за ситуацией и как только появится более конкретная информация — проинформируем об этом.
На русском или на латышском, удаленно или очно? Выбираем школу
Зарегистрироваться в столичные школы можно также, как и в детский сад — либо в Рижском центре поддержки беженцев (пункт Службы гражданской защиты), либо через Службу гражданской защиты. Можно обратиться непосредственно в школу, где хочется учиться. Но для этого родителям нужна отметка в паспорте о том, что они зарегистрированы в центре беженцев. То есть оформиться в школу можно еще до того, как родители получили официальную визу.
Выбрать можно любую школу, где есть свободные места в классах — с латышским языком обучения или языком нацменьшинств (в том числе русским), если адаптация в такой школе кажется более успешной. Обучение с 10 по 12 класс во всех школах реализуется на латышском языке.В Центре беженцев помогут подобрать школу ближе к месту жительства.
В Рижских муниципальных учебных заведениях украинским детям оказывается поддержка в учебе. Для них разрабатывают индивидуальный план обучения, уроков латышского языка и консультаций по предметам. Учеба в школах проходит очно. В зависимости от потребностей каждого ученика образовательные учреждения предоставляют учебные материалы, другие школы помогают собрать первый рюкзак, найти школьную форму. Школа также может помочь с техникой, например, выдать планшет или мобильный телефон — этот технический инвентарь у многих школ остался с пандемии, когда дети учились на удаленке и для школ активно закупалась техника.
Важный момент: ученики 9-х и 12-х классов, прибывшие из Украины, в этом году смогут сдать экзамены по учебным предметам на языке нацменьшинств — на русском и украинском. Учащемуся 9 и 12 классов, который сдаст экзамены по предметам (курсам) в установленном образовательным учреждением порядке и в сроки, будет выдаваться документ об образовании – свидетельство, аттестат или диплом. Если экзамены сдать не получится, учащийся имеет право на повторное обучение в том же классе.
Учащиеся 1-8-х и 10-11-х классов без всяких условий переводятся в следующий класс, но будет и право повторного обучения в том же классе, если будет такая необходимость.
Для получения образования в Риге в центре поддержки жителей Украины зарегистрировано 1496 украинских детей, из них 451 — детсадовского возраста, а 1045 — школьного.
Многие еще уточняют место жительства и учебное заведение.
Есть и такие украинские дети, которые пользуются дистанционным обучением, предлагаемым Украиной.
Что со школами и детскими садами в других самоуправлениях, кроме Риги?
Каждый латвийский муниципалитет координирует процесс оказания помощи украинским беженцам, в том числе вопросы, связанные с образованием. Муниципалитеты составляют списки детских садов и школ, которые могут принять детей беженцев.
Ребенка зачисляют в класс или группу дошкольного учреждения, соответствующие его возрасту. При этом учитываются индивидуальные потребности ребенка — здесь также разрабатывается индивидуальный план и определяются необходимые меры поддержки (по латышскому языку, украинскому языку, логопед, педагог-психолог, социальный педагог и др.).
Учебное заведение вносит сведения о ребенке в Государственную информационную систему образования (VIIS) с указанием подстатуса "Гражданин Украины". Эта информация необходима в том числе, чтобы профинансировать бесплатные обеды для детей 1-4 классов, услуги ассистента для детей с особыми потребностями и учебные пособия.
Как получить профессиональное, высшее и специальное образование?
Если ваш ребенок обучался на Украине в техникуме, колледже или профтехучилище, то у него есть возможность продолжить ранее начатое профессиональное образование в одном из местных профессиональных учебных заведений. С заявлением также нужно обратиться в Комиссию по гражданской защите в Центр беженцев в Риге или региональные самоуправления.
То же самое касается случаев, если ребенок получал в Украине специальное обучение на уровне дошкольного, начального или среднего образования, например, если есть некоторые особенности развития или функциональные ограничения, не позволяющие учиться в обычных учебных заведениях. Ребенок будет принять на соответствующую программу специального образования в Латвии без заключения врачебно-педагогической комиссии.
Украинские студенты могут продолжить свое обучение в аккредитованных латвийских высших учебных заведениях. Информацию о возможностях, предлагаемых университетами, можно найти здесь.
Инициатива #ScienceForUkraine — помогает найти учреждения по всему миру, которые готовы предоставить украинским студентам и исследователям возможность продолжить учебу или работу, а также стипендии. На сайте централизованно обобщены предложений для учебы, проживания и работы.
Украинским студентам предлагается такая же поддержка в учебе, как и студентам в Латвии. То есть они имеют право на э-талон, стипендию, получить банковскую карточку, совмещать учебу с работой.
Что делать, если нужна няня?
Украинские дети в возрасте до 4 лет могут не осваивать программу дошкольного образования (то есть не посещать детсад), если семья примет такое решение. Одновременно родитель ребенка или другой взрослый из Украины имеет право предоставлять услуги по уходу за детьми (быть так называемой няней) при условии, что присматривают они за детьми только из з их собственной страны. Важно, что в таком случае не нужно выполнять формальности, установленные нормативными актами для местных нянь, в том числе языковые требования. В Риге возможно нанять няню, чей заработок частично финансируется самоуправлением.
Подробнее об этой услуге нужно узнавать у консультантов Центра беженцев. Или вот здесь (информация на латышском языке).
Как получить персональный код?
Для регистрации в учебных заведениях Латвии ребенку нужен персональный код — уникальный номер, состоящий из 11 цифр, присваиваемый государством и используемый в целях идентификации. У жителей Украины такого кода нет. Обычно, если человек подает заявление на получение вида на жительство, ему присваивается персональный код. Жителям Украины, получающим визу, государственные и муниципальные органы также присваивают идентификационный номер.
Госуправление сейчас работает над созданием единого реестра, в котором будут зарегистрированы все сведения о жителях Украины, въехавших в Латвию и обратившихся в государственное учреждение или учреждение местного самоуправления.
Как оформить школьный и студенческий э-талон для поездок в транспорте?
На первое время Rīgas satiksme выдает жителям украины 20 э-талонов на проезд в общественном транспорте. Однако у школьников есть возможность постоянно бесплатно ездить в автобусах, трамваях и троллейбусах. Для этого нужно получить Карту школьника (ее еще называют школьный э-талон). Для оформления э-талона понадобится документ, удостоверяющий личность и факт регистрации в одном из учебных заведений Риги (работники Rīgas satiksme проверяют этот факт по базе данных, справок не нужно).
Э-талон могут получить и студенты. Для них проезд не бесплатный, но с существенной скидкой — 16 евро на все виды транспорта. Также на льготный проезд могут претендовать многодетные семьи (родители), люди с инвалидностью. Бесплатно в транспорте передвигаются пенсионеры, старше 65 лет.
Получить проездной документ можно в Рижском центре поддержки жителей Украины (ул. Калькю,1, каждый рабочий день с 09:00 до 18:00), где есть пункт обслуживания клиентов Rīgas satiksme. Здесь можно также узнавать любую информацию о проезде в общественном транспорте Риги.
Для связи с Rīgas satiksme можно использовать информационный телефон 20361862 или писать на электронную почту info@rigassatiksme.lv. Также с предприятием можно связаться на сайте www.rigassatiksme.lv в разделе "Свяжитесь с нами", где каждый может подать свою заявку в электронном виде.
Кто поможет собрать сумку к школе?
Многие школы помогают собрать новых учеников в школу – в них организованы пункты помощи украинским детям.
Есть уже возможность получить учебники, онлайн, на украинском языке. Издательство Zvaigzne ABC предлагает бесплатные учебники, подготовленные Ранок, украинским школьникам, приехавшим в Латвию.
Если нужна какая-то поддержка в том числе в предоставлении жилья, питании, предметах первой необходимости, услугах здравоохранения и образования детей, то можно обратиться с соответствующей просьбой по ниже указанным телефонам:
Информацию о любого рода поддержке (виды на жительство, жилье, трудоустройство, продукты питания, медикаменты, школы и т.д.) можно получить также по круглосуточному телефону +37127380380.
Прочитайте также статью о том, какая социальная и гуманитарная помощь доступна жителям Украины.