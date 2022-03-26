Школы, детские сады, вузы: все о системе образования для детей беженцев

Все дети в Латвии имеют право на бесплатное основное и среднее образование. Дети беженцев из Украины, также как и местные, могут учиться в бесплатных школах и посещать бесплатные детские сады. Учиться можно не только на латышском, но и частично на языках нацменьшинств. Многие детсады и школы "смешанные", то есть в них учатся дети разных национальностей. Действует и система частных детских садов и школ. Вузы также есть государственные и частные. В этом материале подробно рассказываем, как найти образовательное учреждение для ребенка.

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Как выбрать место в детском саду?

Для тех, кто остается проживать в Риге — записывать детей в столичные школы и детские сады помогают специалисты муниципалитета по вопросам образования в Центре поддержки беженцев из Украины на ул. Калькю,1. Если уже все процедуры по оформлению визы пройдены, то можно самостоятельно обратиться Службу гражданской защиты (Государственную пожарно-спасательную службу) — три важных номера телефонов указаны в конце статьи.

Попасть в рижские сады — задача достаточно непростая даже для местных жителей. В очередях приходится стоять иной раз годами. Однако есть районы, где места в детсадах доступны всегда. Как объяснили порталу Delfi в Рижской думе, самоуправление обязано обеспечить детей гражданских жителей из Украины местами в дошкольных учреждениях. И места найдут всем.

Весной начинается набор групп на новый учебный год. В детских садах будут распределять места в соответствии с обязательными правилами Рижской думы, то есть с учетом очередности, принципа района, приоритетности (например, старшие братья и сестры уже посещают этот детский сад). Будут учитываться и интересы украинских детей, чьи родители получили годовую визу. В первую очередь места получат дети так называемого обязательного школьного возраста (это 5-6 лет, подготовка к школе).

Помимо комплектации групп на следующий год, оказывается поддержка детям "рижских" украинских беженцев, кому место в детском саду нужно уже сейчас . По состоянию на 22.03.2022 поступило более 350 заявлений от семей украинских беженцев, нуждающихся в детсадовском месте. Семьям предлагают свободные места в муниципальных учебных заведениях, а также в частных дошкольных учреждениях, с которыми Рижское самоуправление заключило договор о совместном финансировании. Кстати, одновременно можно подать заявки сразу в 1-3 муниципальных детских сада.

Порядок такой: сначала предлагается место в муниципальном саду — максимально близкое к месту проживания семьи беженцев. Если свободных мест нет, то тогда предлагается место в частном дошкольном учреждении. Свои услуги уже предложили более 60 частных дошкольных учреждений, сообщивших, что могут принять до 800 детей.

Сейчас обсуждается инициатива о том, чтобы создавать в частных детсадах специальные группы для детей из Украины при частных детских садах, которые полностью (на 100%) будет оплачивать Рижская дума, а воспитателями смогут работать украинцы. Мы следим за ситуацией и как только появится более конкретная информация — проинформируем об этом.

Сеть рижских детских садов

На русском или на латышском, удаленно или очно? Выбираем школу

Зарегистрироваться в столичные школы можно также, как и в детский сад — либо в Рижском центре поддержки беженцев (пункт Службы гражданской защиты), либо через Службу гражданской защиты. Можно обратиться непосредственно в школу, где хочется учиться. Но для этого родителям нужна отметка в паспорте о том, что они зарегистрированы в центре беженцев. То есть оформиться в школу можно еще до того, как родители получили официальную визу.

Выбрать можно любую школу, где есть свободные места в классах — с латышским языком обучения или языком нацменьшинств (в том числе русским), если адаптация в такой школе кажется более успешной. Обучение с 10 по 12 класс во всех школах реализуется на латышском языке.В Центре беженцев помогут подобрать школу ближе к месту жительства.

В Рижских муниципальных учебных заведениях украинским детям оказывается поддержка в учебе. Для них разрабатывают индивидуальный план обучения, уроков латышского языка и консультаций по предметам. Учеба в школах проходит очно. В зависимости от потребностей каждого ученика образовательные учреждения предоставляют учебные материалы, другие школы помогают собрать первый рюкзак, найти школьную форму. Школа также может помочь с техникой, например, выдать планшет или мобильный телефон — этот технический инвентарь у многих школ остался с пандемии, когда дети учились на удаленке и для школ активно закупалась техника.

Важный момент: ученики 9-х и 12-х классов, прибывшие из Украины, в этом году смогут сдать экзамены по учебным предметам на языке нацменьшинств — на русском и украинском. Учащемуся 9 и 12 классов, который сдаст экзамены по предметам (курсам) в установленном образовательным учреждением порядке и в сроки, будет выдаваться документ об образовании – свидетельство, аттестат или диплом. Если экзамены сдать не получится, учащийся имеет право на повторное обучение в том же классе.

Учащиеся 1-8-х и 10-11-х классов без всяких условий переводятся в следующий класс, но будет и право повторного обучения в том же классе, если будет такая необходимость.

Список рижских школ