Все о социальной помощи для беженцев

Вторжение России на Украину называют еще и крупнейшей гуманитарной катастрофой. Многие украинцы были вынуждены покинуть дом буквально с одним чемоданом в руке, а некоторые — только с документами и кошельком. Кому-то уже некуда вернуться, так как дома разрушены до основания бомбардировками. В этой статье собрана информация о пособиях, социальной и гуманитарной помощи, которую беженцы из Украины могут получить в Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Последнее обновление материала: 24 марта 2022 года.

Как долго ждать визу? Можно ли получить социальную помощь до получения визы?



Обычно виза для украниских беженцев оформляется 5-10 дней. Пока вы ждете визу, помощь можно получить от негосударственных организаций, например, Латвийского красного креста, Латвийского общества самаритян, Gribu palīdzēt bēgļiem (ссылки на эти организации в конце текста).

Если вы находитесь в Риге, то найти эти организации очень просто — нужно обратиться в Рижский центр поддержки беженцев на Калькю,1 (бывшее здание РТУ), в информационный пункт НГО (негосударственных организаций). Здесь можно подробно узнать и о возможностях питания, и где взять одежду, как получить предметы гигиены.

Не рижские "беженцы" могут узнать информацию о социальной помощи в конкретном регионе в самоуправлении. Или по бесплатному телефону социальной помощи 80700011 (понедельник-четверг 8:30-17:00 часов, пятница 8:30-15:00 часов (операторы говорят и на русском языке).

До получения визы можно также обратиться в Социальную службу самоуправления (в Риге это также можно сделать на Калькю,1), где подать заявку на пособия и продовольственные пакеты. Социальный работник в индивидуальном порядке назначит время и место, куда приходить за пособием (если вы планируете его получать наличными), и за продовольственными пакетами.

Продовольственный пакет и хозтовары. Что в него входит?



Если вы находитесь в затруднительной финансовой ситуации, и нет денег на еду и бытовые принадлежности, то их можно получить бесплатно. Поддержка украинским беженцам оказывается в рамках оперативной программы Европейского фонда поддержки наиболее обездоленных (EAFRD). Этот вид помощи доступен только по справке от городской социальной службы о кризисной ситуации.

На одного человека выдается:

Два продовольственных пакета;



В продовольственные пакеты помощи входят цельное порошковое молоко, рис, гречка, манка, овсянка, другие крупы, хлопья из четырех видов зерна, макаронные изделия, пшеничная мука, рапсовое масло, сахар, мясные консервы, яичный порошок, картофельные хлопья, скумбрия в собственном соку.



Один пакет гигиенических и хозяйственных товаров;



В наборе гигиенических и хозяйственных товаров — мыло, шампунь, зубная паста и щетка, стиральный порошок, моющее средство для посуды.



Два дополнительных пакета с детским питанием, если в семье есть маленькие дети в возрасте от 7 до 24 месяцев (детские смеси и баночки с питанием);

Один дополнительный пакет средств гигиены, если в семье есть маленькие дети до двух лет (детское мыло, шампунь подгузники, марля, зубная щетка и паста, влажные салфетки).

Семьи с детьми школьного возраста могут получить комплект принадлежностей для учебы (тетрадки, письменные принадлежности, рюкзак)



Подробнее о содержимом пакетов помощи можно узнать по этой ссылке. Информация доступна на латышском языке.

Один человек может получить в течение трех месяцев два таких пакета. Отдельный пакет выдается на каждого члена семьи. Получить справку на продуктовый пакет можно в Центре поддержки беженцев на улицу Калькю, 1.

Без справки из социальной службы организация Ziedot.lv выдает подарочные карты на сумму 50 евро жителям Украины, покинувшим страну во время войны, для покупок в магазинах Maxima, Lidl и аптеках, а также набор косметики от компании Madara.

Украинские беженцы могут посещать бесплатные столовые, где готовую еду также можно получить без справки (о попадании в кризисную ситуацию) или предъявления документов. Еще одна такая столовая по будням с 12:00 до 16:00 работает на улице Калькю 1, где могут пообедать клиенты центра поддержки.

Продовольственный и хозтовары. Где получить помощь?



Продовольственные и гигиенические пакеты выдаются в более чем 470 местах по всей Латвии. Актуальная информация (и на украинском языке) об их месторасположении и времени работы доступна на этом сайте.

В Риге работает четыре суповые кухни, в финансировании которых участвует Рижская дума и где, чтобы получить горячую порцию, не нужно никаких документов.

ул.Даугавгривас 1 (Агенскалнс), открыта в рабочие дни с 12.00-13.00 (доехать можно до ул. Даугавгривас на автобусах 22, 32, 35, 43 и 9-м троллейбусе, до ул. Калнциема на 3-м автобусе и 1,5-м трамвае, до остановки "Архив" на 30, 37, 41, 53-м автобусе и 5, 12, 25-м троллейбусе);

ул.Кр.Барона 56 (Центр), открыта каждый день с 9.00 — 10.00, и воскресенье c 16.00-17.00 (до ул. Гертрудес на 5, 13, 47-м автобусах, 11, 18, 22, 23-м троллейбусах, 1, 3, 11-м трамваях, до ул. Барона на 1-м трамвае)

ул.Кр. Барона 126 (Гризинькалс), открыта каждый день, с 12.00 — 13.00 (до ул. Пернавас на 1, 3, 11-м трамвае, до ул. Бривибас на 3, 6, 49 автобусе, 13-м троллейбусе, до ул. Чака на 5, 47-м автобусе, 18, 23-м троллейбусе).

ул.Зандарту 2A (Вецмилгравис) в рабочие дни 13.00-14.00 (до ул. Атлантияс на 2, 24, 29, 58 автобусах).



