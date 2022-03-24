Все о социальной помощи для беженцев

Вторжение России на Украину называют еще и крупнейшей гуманитарной катастрофой. Многие украинцы были вынуждены покинуть дом буквально с одним чемоданом в руке, а некоторые — только с документами и кошельком. Кому-то уже некуда вернуться, так как дома разрушены до основания бомбардировками. В этой статье собрана информация о пособиях, социальной и гуманитарной помощи, которую беженцы из Украины могут получить в Латвии.
- Последнее обновление материала: 24 марта 2022 года.
Как долго ждать визу? Можно ли получить социальную помощь до получения визы?
Обычно виза для украниских беженцев оформляется 5-10 дней. Пока вы ждете визу, помощь можно получить от негосударственных организаций, например, Латвийского красного креста, Латвийского общества самаритян, Gribu palīdzēt bēgļiem (ссылки на эти организации в конце текста).
Если вы находитесь в Риге, то найти эти организации очень просто — нужно обратиться в Рижский центр поддержки беженцев на Калькю,1 (бывшее здание РТУ), в информационный пункт НГО (негосударственных организаций). Здесь можно подробно узнать и о возможностях питания, и где взять одежду, как получить предметы гигиены.
Не рижские "беженцы" могут узнать информацию о социальной помощи в конкретном регионе в самоуправлении. Или по бесплатному телефону социальной помощи 80700011 (понедельник-четверг 8:30-17:00 часов, пятница 8:30-15:00 часов (операторы говорят и на русском языке).
До получения визы можно также обратиться в Социальную службу самоуправления (в Риге это также можно сделать на Калькю,1), где подать заявку на пособия и продовольственные пакеты. Социальный работник в индивидуальном порядке назначит время и место, куда приходить за пособием (если вы планируете его получать наличными), и за продовольственными пакетами.
Продовольственный пакет и хозтовары. Что в него входит?
Если вы находитесь в затруднительной финансовой ситуации, и нет денег на еду и бытовые принадлежности, то их можно получить бесплатно. Поддержка украинским беженцам оказывается в рамках оперативной программы Европейского фонда поддержки наиболее обездоленных (EAFRD). Этот вид помощи доступен только по справке от городской социальной службы о кризисной ситуации.
На одного человека выдается:
- Два продовольственных пакета;
В продовольственные пакеты помощи входят цельное порошковое молоко, рис, гречка, манка, овсянка, другие крупы, хлопья из четырех видов зерна, макаронные изделия, пшеничная мука, рапсовое масло, сахар, мясные консервы, яичный порошок, картофельные хлопья, скумбрия в собственном соку.
- Один пакет гигиенических и хозяйственных товаров;
В наборе гигиенических и хозяйственных товаров — мыло, шампунь, зубная паста и щетка, стиральный порошок, моющее средство для посуды.
- Два дополнительных пакета с детским питанием, если в семье есть маленькие дети в возрасте от 7 до 24 месяцев (детские смеси и баночки с питанием);
- Один дополнительный пакет средств гигиены, если в семье есть маленькие дети до двух лет (детское мыло, шампунь подгузники, марля, зубная щетка и паста, влажные салфетки).
- Семьи с детьми школьного возраста могут получить комплект принадлежностей для учебы (тетрадки, письменные принадлежности, рюкзак)
Подробнее о содержимом пакетов помощи можно узнать по этой ссылке. Информация доступна на латышском языке.
Один человек может получить в течение трех месяцев два таких пакета. Отдельный пакет выдается на каждого члена семьи. Получить справку на продуктовый пакет можно в Центре поддержки беженцев на улицу Калькю, 1.
Без справки из социальной службы организация Ziedot.lv выдает подарочные карты на сумму 50 евро жителям Украины, покинувшим страну во время войны, для покупок в магазинах Maxima, Lidl и аптеках, а также набор косметики от компании Madara.
Украинские беженцы могут посещать бесплатные столовые, где готовую еду также можно получить без справки (о попадании в кризисную ситуацию) или предъявления документов. Еще одна такая столовая по будням с 12:00 до 16:00 работает на улице Калькю 1, где могут пообедать клиенты центра поддержки.
Продовольственный и хозтовары. Где получить помощь?
Продовольственные и гигиенические пакеты выдаются в более чем 470 местах по всей Латвии. Актуальная информация (и на украинском языке) об их месторасположении и времени работы доступна на этом сайте.
В Риге работает четыре суповые кухни, в финансировании которых участвует Рижская дума и где, чтобы получить горячую порцию, не нужно никаких документов.
- ул.Даугавгривас 1 (Агенскалнс), открыта в рабочие дни с 12.00-13.00 (доехать можно до ул. Даугавгривас на автобусах 22, 32, 35, 43 и 9-м троллейбусе, до ул. Калнциема на 3-м автобусе и 1,5-м трамвае, до остановки "Архив" на 30, 37, 41, 53-м автобусе и 5, 12, 25-м троллейбусе);
- ул.Кр.Барона 56 (Центр), открыта каждый день с 9.00 — 10.00, и воскресенье c 16.00-17.00 (до ул. Гертрудес на 5, 13, 47-м автобусах, 11, 18, 22, 23-м троллейбусах, 1, 3, 11-м трамваях, до ул. Барона на 1-м трамвае)
- ул.Кр. Барона 126 (Гризинькалс), открыта каждый день, с 12.00 — 13.00 (до ул. Пернавас на 1, 3, 11-м трамвае, до ул. Бривибас на 3, 6, 49 автобусе, 13-м троллейбусе, до ул. Чака на 5, 47-м автобусе, 18, 23-м троллейбусе).
- ул.Зандарту 2A (Вецмилгравис) в рабочие дни 13.00-14.00 (до ул. Атлантияс на 2, 24, 29, 58 автобусах).
Дополнительная информация доступна:
- на сайте Департамента благосостояния Рижской думы (на латышском языке)
- на том же сайте, но на русском языке (в сокращенной версии)
Социальные пособия. Что полагается украинским беженцам?
Очень часто жители Украины спрашивают, зачем официально регистрировать свое пребывание в Латвии. Одна из причин — только оформленная виза дает право на получение всех тех социальных гарантий, которые есть у жителей Латвии, а также на дополнительную помощь — пособия в кризисной ситуации для беженцев.
Абсолютно все украинские беженцы (вне зависимости от того, в каком самоуправлении вы проживаете) могут претендовать на единоразовое кризисное пособие в размере 272 евро на каждого взрослого и 190 евро для ребенка. Также по всей Латвии выплачивается пособие гарантированного минимального дохода (GMI) — 109 евро на первое лицо и 76 евро на каждого последующего члена семьи.
Также беженцы из Украины, у которых есть дети, имеют право на получение пособия по рождению ребенка, пособие по уходу за ребенком и государственное семейное пособие. Эти пособия получают и граждане/неграждане Латвии.
Пособие по рождению ребенка
Это единовременное пособие, которое может получать один родитель на каждого родившегося ребенка. Размер пособия составляет 421,17 евро. Граждане Украины имеют право на этот вид помощи, если ребенок родился в Латвии после 24 февраля 2022 года.
Пособие предоставляется в других определенных ситуациях, если ребенку назначен экстренный опекун. Оно выплачивается, если опекун назначен до достижения ребенком возраста одного года и не выплачено другому лицу.
Пособие по уходу за ребенком
Его может получить один из родителей ребенка:
- на ребенка в возрасте до полутора лет — 171 евро в месяц;
- на ребенка в возрасте от полутора до 2 лет — 42,69 евро в месяц.
Если в семье родились близнецы или тройня, то дополнительно к основному размеру пособия по уходу за ребенком назначается доплата по уходу за каждым последующим ребенком:
- Если родились близнецы или несколько детей в одних родах детьми — 171 евро в месяц за каждого последующего ребенка в возрасте до полутора лет;
- за уход за близнецами или несколькими детьми, родившимися в одних родах, — 42,69 евро в месяц за каждого последующего ребенка в возрасте от полутора до 2 лет.
Государственное семейное пособие
Получает один из родителей ребенка:
- на одного ребенка — 25 евро в месяц;
- на двоих детей — 100 евро (по 50 евро на каждого ребенка) в месяц;
- на троих детей — 225 евро (75 евро на каждого ребенка) в месяц;
- для четверых и более детей — 100 евро в месяц на каждого ребенка.
Пособие предоставляется на каждого ребенка, воспитывающегося в семье, в возрасте от одного года до 16 лет. Если ребенок продолжает получать общее или профессиональное образование после 16 лет, пособие продолжает выплачиваться до 20 лет, за исключением случаев, когда молодой человек состоит в браке.
Пособие по уходу за ребенком и семейное государственное пособие назначаются и выплачиваются гражданам Украины за период, на который выдан документ о проживании в Латвии — долгосрочная виза или разрешение на временное проживание, но не ранее, чем с 5 марта 2022 года.
Другие виды пособий
Также можно получать доплата к государственному семейному пособию по уходу за ребенком-инвалидом, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, пособие государственного социального обеспечения (в случае инвалидности, по старости или в связи с потерей кормильца), пособие инвалиду, которому необходим уход.
Для получения государственных социальных пособий необходимо подать заявление в Государственное агентство социального страхования. Пункт агентства находиться в Рижском центре беженцев на ул. Калькю,1. Где находятся другие филиалы агентства можно узнать по этой ссылке.
Другие пособия различными самоуправлениями назначаются каждой конкретной семье индивидуально.Это может быть жилищное пособие, поддержка в виде социальной реабилитации, услуг психолога и др.
Информация о социальной поддержке в Рижском самоуправлении доступна на сайте Департамента благосостояния Рижской думы на латышском и русском языках или по бесплатному информационному телефону 80005055.
Если Вы живете в другом городе Латвии, ищите адрес социальной службы и контактную информацию на сайте соответствующего города. Советуем также ознакомиться с брошюрой для беженцев (не беря во внимание указанные там размеры пособия для беженцев, они изменились!).
Пособие для тех, кто начинает трудовую деятельность
Если вы оформили визу и устроились на работу, то вам полагается одноразовое пособие по началу трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты, которая не облагается подоходным налогом с жителей. То есть работник может единоразово получить 500 евро. Чтобы получить это пособие работник должен подать заявление в Государственное агентство занятости в течение одного месяца со дня возникновения трудовых отношений. Это заявление можно написать вместе с консультантами Госагентства занятости (NVA). График работы пунктов обслуживания клиентов NVA: с понедельника по четверг с с 9:00 до 16:30, а по пятницам с с 9:00 до 15:00. С 21 марта сотрудники NVA также доступны в Рижском центре поддержки жителей Украины, который находится по адресу: улица Кальку, 1, Рига. Телефон бесплатной справочной информации NVA +371 80200206.
- Дополнительная информация на украинском языке.
Гуманитарная помощь. Как ее получить?
За гуманитарной помощью можно обратиться в Рижский центр поддержки жителей Украины по адресу ул. Калькю, 1. Здесь работает информационный пункт НГО (негосударственных организаций), где представители организаций и волонтеры помогают найти подходящее место в Риге, где будет оказана необходимая помощь. Центр поддержки работает в будние дни с с 9:00 до 18:00.
Активно помогают беженцам:
- Латвийский красный крест (на фейсбуке): гуманитарная помощь, включая одежду и обувь для детей, предметы гигиены, технические средства и другая необходимая поддержка, в том числе техническими вспомогательными средствами, консультациями по лечению ВИЧ, гепатита, экспресс-тесты на сифилис и т.д.);
- Общество самаритян (на фейсбуке): гуманитарная помощь, включая питание, проживание, медицинские препараты, предметы гигиены и прочее;
- "Хочу помочь беженцам" (на фейсбуке): помощь в переезде в Латвию с украинских границ, вопросы проживания, питания, трудоустройства, гуманитарная помощь;
- Торговый дом "Украина" помогает украинцам, получившим статус беженца в Латвии, в решении вопросов бытового характера (мебель, бытовая техника, средства гигиены и т.д.) при посредничестве системы складов. Предоставляются юридические консультации. +371 66119148, info@thukraina.com
- Если нужна какая-то помощь, то достаточно заполнить эту анкету, и волонтеры помогут найти место жительства, продовольствие и другую необходимую поддержку.
- Помощь оказывают и частные лица через группы в социальных сетях: Украинцы в Риге (Латвия), Gribu palīdzēt bēgļiem, Жизнь в Латвии с чистого листа и Ukraine to Latvia.
Поддержку в Риге предоставят по круглосуточному телефону: +371 80000800