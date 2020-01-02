Шуплинска: 200 школ должны задуматься о смене степени образования. Большинство из них — в Риге и Даугавпилсе

В Латвии порядка 200 школ должны задуматься о смене степени образования, причем большинство из них находятся в Даугавпилсе и Риге. Такое заявление газете Diena сделала министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП).

По словам министра, сейчас в Латвии немногим более 600 школ. Из них 370 могут остаться в нынешнем статусе, однако 200 учебных заведений в обозримом будущем ждут изменения. В ближайшее время правительство рассмотрит доклад, подготовленный по запросу премьера Кришьяниса Кариньша, и в нем будет изложена ситуация в сфере среднего образования в Латвии, пояснила она.

При этом политик отметила, что и власти в школьном вопросе идут на определенные уступки нынешней ситуации. Если в мае 2019 года планировалось определить, что в городах республиканского значения средней школой может считаться лишь та, в которой не менее 150 учеников, то теперь планируется снизить планку до 120 школьников. В краевых центрах это требование уменьшен со 120 до 90.

Что же касается начальной и основной школы, то Шуплинска указывает на требование, гласящее, что школа должна располагаться как можно ближе к месту проживания ребенка. Чтобы этот пункт выполнялся, она предлагает перевести метод обучения на "семейную школу" (saimes skola). Это будет означать, что с 1 по 4 класс дети посещают небольшой филиал другой школы, без администрации и с двумя учителями, работающими на полную ставку.

"С одной стороны, это оптимизирует расходы. С другой — позволяет двум учителям работать на полную ставку, а детям получить более качественное образование, так как они меньше подвержены стрессу от переездов, от ранних подъемов и поздних засыпаний", — рассказала Шуплинска. По ее мнению, семейные школы имеют смысл, если в классе менее десяти учеников.