Шуплинска вышла из Новой консервативной партии

Министр образования и науки Илга Шуплинска в среду, 2 июня, ушла из Новой консервативной партии (НКП). Об этом она сообщила в Twitter.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее в среду на пресс-конференции министр уже сообщила, что выйдет из НКП, если партия отзовет ее с министерского поста. В своем заявлении Шуплинска также указала, что уходит с должности министра, поскольку премьер-министр Кришьянис Кариньш уже назвал имя нового кандидата на пост министра образования - депутата Сейма Аниту Муйжниеце (НКП), которая согласилась стать министром.

"Спасибо за сотрудничество. Я высоко ценю всех членов, которые работали и продолжать работать честно, смело и умно", - написала министр в заявлении о выходе из партии.

Шуплинска стала министром образования и науки 23 января 2019 года, когда приступило к работе правительство, сформированное Кришьянисом Кариньшем.