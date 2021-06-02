Шуплинска вышла из Новой консервативной партии
Foto: LETA

Министр образования и науки Илга Шуплинска в среду, 2 июня, ушла из Новой консервативной партии (НКП). Об этом она сообщила в Twitter.

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Ранее в среду на пресс-конференции министр уже сообщила, что выйдет из НКП, если партия отзовет ее с министерского поста. В своем заявлении Шуплинска также указала, что уходит с должности министра, поскольку премьер-министр Кришьянис Кариньш уже назвал имя нового кандидата на пост министра образования - депутата Сейма Аниту Муйжниеце (НКП), которая согласилась стать министром.

"Спасибо за сотрудничество. Я высоко ценю всех членов, которые работали и продолжать работать честно, смело и умно", - написала министр в заявлении о выходе из партии.

Шуплинска стала министром образования и науки 23 января 2019 года, когда приступило к работе правительство, сформированное Кришьянисом Кариньшем.

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Илга Шуплинска Кришьянис Кариньш Правительство Сейма
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