Символы имеют очень важное значение, и перед Военным музеем стоит задача способствовать восстановлению площади Победы. Об этом во время открытия выставки, посвященной истории парка Победы с 1621 по 2022 год, заявил министр обороны Артис Пабрикс (AP!).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Пабрикса, площадь Победы — очень важный символ, как и вся история,и памятники также являются символами. Символы созданы не только для того, чтобы рассказывать о том, что мы когда-то пережили и что делали наши предки. "Это в большой мере определяет наше существование сегодня и то, куда мы идем дальше в будущем", — отметил Пабрикс в своей речи.

Представитель уходящего правительства привел в пример Украину, где война идет не только против солдат, но и против всех идей, на которых держится эта страна и общество.

Перед Военным музеем с открытием этой выставки и дальнейшей работой стоит задача способствовать восстановлению этой площади Победы и помогать создать что-то современное и позволяющее сохранить единство народа, заявил министр, добавив, что символы "ведут это общество и позволяют верить".

В то же время Пабрикс заметил, что латвийскому обществу не хватает предприимчивости, уверенности в себе и смелости, к тому же в Риге есть несколько исторических объектов, которые ждут возрождения. К таким объектам относятся, например, Даугавгривская крепость и здание аэродрома Спилве.

Выставка отражает историю парка Победы с 1621 года до наших дней, уделяя особое внимание отражению 20 века, когда территория парка переживала самые большие изменения.

Торжественное открытие будущего парка состоялось в 1910 году, и он получил название Петровского. В 1923 году он был переименован в парк Победы в честь четвертой годовщины победы над армией Бермонта.

В 1936 году было принято решение о строительстве площади Победы в парке. В 70-х годах прошлого века в СССР было начато обширное строительство памятников, в результате чего возникла идея воздвижения памятного монумента в Риге. Памятник в парке Пардаугаве был открыт 5 ноября 1985 года.

25 августа этого года мемориальный комплекс в парке Победы был демонтирован.