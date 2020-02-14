"Система гнилая, но я не факир!" Глава МВД про уход Кюзиса, хейтеров и кражу банки варенья

Так ли в Латвии безопасно, как рапортует уходящий начальник Госполиции Интс Кюзис? И почему он уходит? Сколько надо платить полицейским, чтобы иссякла коррупция и утечка кадров? Что делать с хейтерами и дезинформаторами в интернете? Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс никогда не скрывал, что система служб правопорядка страны находится в критическом состоянии. Бюджет на сотни миллионов меньше, чем в соседних странах, инфраструктура дышит на ладан, утечка кадров превышает приход новых правовиков… "Система гнилая, — говорит он. — Я должен, как факир, забрать деньги у одного, чтобы передать другому для решения разных проблем".

В прошлом году он пошел на крайнюю меру — пригрозил перестать охранять Сейм. А пожарные пригнали свою технику к Кабмину, чтобы ответственные за финансы члены правительства ужаснулись. В новом бюджете выделили около 20 миллионов дополнительно, но это лишь на ликвидацию текущих "пожаров" — небольшое повышение зарплат тем, кому уже нельзя было не повышать. Также Гиргенс подал заявку на евроденьги под закупку новой пожарной техники. В этом году он занялся чисткой в управлении внутренних органов.

Почему уходит глава Госполиции Кюзис?

После почти 40 лет работы в полиции, из которых девять — на посту главы Госполиции — с поста ушел Интс Кюзис. Почему? Гиргенс предлагает "судить по фактам" — многие проблемы не решаются.

"Работники недовольны маленькими зарплатами, карьерная система тоже не мотивирует, большая нагрузка, стресс, выгорание… Я спрашивал, как вы пытались помочь работникам? Что сделали, чтобы снизить число нераскрытых дел, и на следователе не висели по 300-500 уголовных процессов (статистика-2019 — 120 000 уголовных процессов на 223 следователя, зарплаты — ниже прожиточного минимума)? Почему я сам иду к генпрокурору и это решаю? Почему я сам иду в Колледж Госполиции и меняю систему образования.? Почему я еду по участкам и общаюсь с сотрудниками?"

В чем проблемы с поиском нового главы Госполиции?

Совет коалиционных партий отклонил идею Гиргенса о включении в повестку дня поправок, которые разрешили бы открытый конкурс на вакансию начальника Госполиции.

"Нынешнее законодательство разрешает выбрать следующего начальника только из нынешнего состава полиции… Я считаю неправильным, что на пост не может претендовать прокурор или судья, который раньше работал в полиции — это сужает круг поисков. Но я буду соблюдать законодательство — скоро объявим конкурс. Не исключаю варианта, что в случае негативного результата конкурса придется менять законодательство. Пока же с 11 февраля обязанности выполняет бывший зам Кюзиса Андрей Гришин…

Правда ли, что правонарушений становится меньше?

Перед своим уходом экс-глава Госполиции Интс Кюзис огласил статистику по преступлениям. По его данным, картина с правопорядком в Латвии выглядит очень позитивно.

"Я смотрел презентацию г-на Кюзиса, но если каждый год регистрируется 70 000 преступлений, из которых основная часть — грабежи, и их число не падает, то как это можно назвать хорошим результатом? К тому же в статистику не входят преступления, заявления о которых полиция даже не принимает… Народ уезжает — в чем-то статистика уменьшается, но не существенно, чтобы сказать, что у нас все в порядке. Надо внедрять новые технологии, надо работать по профилактике, тогда можно говорить о реальном улучшении".

В качестве позитивного примера Гиргенс привел ситуацию Сингапура, где однажды наладили всю систему органов МВД, судов, спецслужб, искоренили коррупцию и придумали, как сделать, чтобы система трудилась на развитие экономики. Результаты не заставили себя долго ждать. "А у нас это не делается".

В каких случаях заявление в полицию не принимают?

- У нас есть главный принцип в отношении мелких преступлений. Когда человек говорит, что у него что-то украли, полицейский спросит — какие доказательства? Свидетельства, камеры… Если ничего нет, а украдена банка варенья или что-то в этом роде, Полицейский должен честно сказать: мы извиняемся, но расследовать не будем, потому что это будет дороже ущерба вам, если будут новые обстоятельства — возобновим. А если доказательства есть, пусть даже банка варенья — надо принимать и отрабатывать сразу.

Когда полицейские будут достойно зарабатывать?

Гиргенс брался повысить уровень зарплаты в системе МВД, где две трети сотрудников получают меньше 832 евро — установленного прожиточного минимума. Получается пока не очень.

"Когда мы составляли прошлый бюджет, я предлагал не смотреть на каждую отрасль фрагментарно, — объясняет он. — А взять важные профессии, без которых никуда — медики, учителя, работники МВД — и комплексно решить вопрос их оплаты. Такие люди должны получать не меньше тысячи на руки. В моей системе работает 13 тысяч человек, из которых около 7 000 получают меньше 832 евро, прожиточного минимума — это явная причина, почему люди уходят и почему не привлечь профессионалов".

Предложение Гиргенса — отказаться от всех бессмысленных проектов и строек,вроде строительства концертного зала ("извините, г-н Пунтулис — это надо, но не сейчас"), все пересмотреть, и деньги найти. "А пока у меня 95% бюджета министерства уходит на зарплаты и развитие — вообще, нет. Бюджет МВД Латвии — 415 млн евро на 10 учреждений. Эстонии — около 600 млн евро. Литва — 700-800 млн евро. Если вложиться в МВД, то и коррупции будет меньше".

Как МВД контролирует поток гастарбайтеров?

- В этой сфере много мифов. Например, что сюда едет много неквалифицированных работников. Это не так. Законодательство предусматривает лишь один вариант: если работодатель не может заполнить вакансию местной рабочей силой, лишь тогда он может ее завозить… Меня не устраивает лишь одно. Сюда приезжают, как в командировку, завербованные в Польше и Чехии работники, которые не платят никакие налоги в бюджет и уезжают. В июле-2019 приняли изменения в иммиграционном законе, которые позволяют на год получить рабочую визу на облегченных условиях.

Почему перерасходовали 7 млн евро на стройку границы?

Ревизия Госконтроля на восточной границе показала, что создание инфраструктуры вдоль пограничной линии сопровождалось множеством нарушений — было незаконно израсходовано свыше 7 млн евро бюджетных средств.

"На эту тему ведется уголовный процесс — виновных осудят, — сообщил Гиргенс. — Договоры по строительству границы были подписаны еще в 2015-2016 годах. Главная проблема в том, что пограничники — они не строители и не должны вести технадзор за строительством. На то есть специальная госструктура. Но почему-то по закону пограничники, у которых нет строительного образования, должны это контролировать".

Как наладить систему дорожного движения?

Со штрафов от стационарных фоторадаров в госбюджет собрали меньше денег, чем планировали, поэтому деятельность имеющихся радаров и введение новых оказались под вопросом.

"Я не считаю, что можно снизить число ДТП только за счет дополнительной установки радаров — это абсурд, — говорит Гиргенс. — Надо искать альтернативу и работать с умом. Ставить знаки, например. Можно использовать муляжи радаров, которые ничего почти не стоят, но успокаивают нарушителей, и менять местами радары и муляжи. Три главных проблемы на дорогах: фронтальные ДТП при обгоне, фуры с засыпающими и уставшими водителями и пьяницы. Каждый год тысячами ставим машины на стоянки. Хочешь пить — возьми такси и пей! Я считаю, что нельзя отменять арест за вождение в нетрезвом виде, а также пересмотреть закон и ввести уголовную ответственность за превышение промилле".

Как остановить хейтеров в интернете?

Министерство здравоохранения Латвии обратилось в полицию по поводу распространения фальшивой новости о выявлении случая заражения коронавирусом в Латвии. Интернет-хулиган призывал также "ликвидировать китайцев".

"Уголовный закон предусматривает ответственность за разжигание национальной и расовой ненависти. А вот четкого определения понятия распространения дезинформации в Европе пока нет, — пояснил Гиргенс. — Над этим надо работать. Я сам смотрел видео и отправил заявление в Госполицию, потому что не считаю, что людей можно называть разными органами, жидами и плеваться — это не демократия. Демократия — это обсуждать политические процессы, смотреть, что сделали или не сделали политики. А если я вам аргумент, вы в ответ "ты жид!" — это неправильно. Я буду решать, как с этим бороться… Впишем в закон по электронным СМИ возможность, чтобы полиция могла присылать требование удалить дезинформацию".