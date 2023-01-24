Служба госбезопасности начала проверку по факту высказываний Гревцовой
Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Служба госбезопаности начала проверку относительно публичных высказываний депутата "Стабильности!" Глории Гревцовой во время посещения Музея оккупации, сообщили в СГБ.

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Как сообщалось, 22 января Гревцова посетила Музей оккупации Латвии и опубликовала размышления об увиденном. Женщина назвала музей "так называемым музеем" и заявила, что "если раньше казалось, что у нас пропаганда, то пройдясь по музею понимаешь — вот она, пропаганда". Позже Гревцова опубликовала в TikTok новое видео, в котором объяснила, что "не отрицает факт оккупации, так как такой период в истории нашей страны, к сожалению, был".

Депутат от "Нового Единства" Эдмундс Юревич обратился в прокуратуру с просьбой оценить высказывания депутата, поскольку они явно указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии. Он также указывает, что Гревцова сняла видео непосредственно в помещении Музея оккупации, что свидетельствует о том, что заявления были не случайными, а преднамеренными действиями.

Ранее против депутата Глории Гревцовой уже начали уголовный процесс за предоставление заведомо ложных сведений при выдвижении своей кандидатуры на выборах в Сейм. Политик не признала себя виновной по предъявленному обвинению.

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