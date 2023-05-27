Служба госбезопасности: в высказываниях Росликова в интервью TVNET нет состава преступления

Служба государственной безопасности (СГБ) не видит состава преступления в высказываниях депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильность!") в интервью порталу TVNET, назвавшего возможное выдворение российских граждан из Латвии депортацией.

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В СГБ подтвердили, что обратили внимание на высказывания Росликова, но, по мнению учреждения, состава уголовного преступления в них нет.

СГБ известно о решении Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовать TVNET. Таким образом, из-за интервью будет наказан только портал.

В то же время, как указала СГБ, использование слова "депортация" в конкретном случае можно расценивать как тенденциозное и направленное на то, чтобы настроить проживающих в Латвии русских против латвийских учреждений и их решений, что не способствует сплоченности общества.

Как подчеркнули в СГБ, с учетом исторического контекста для большинства жителей Латвии слово "депортация" ассоциируется с массовыми репрессиями против населения со стороны коммунистического режима СССР. В свою очередь поправки к закону об иммиграции предусматривают, что граждане России сохранят право на проживание в Латвии, выполнив установленные законом требования, отметили в СГБ.

Как сообщалось, NEPLP постановил оштрафовать на 8500 евро интернет-портал TVNET за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация".

Главный редактор TVNET Grupa Томс Островскис заявил, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.

Ряд организаций СМИ призвали совет отменить штраф, так как считают его решение цензурой и угрозой для СМИ и свободы слова. Однако председатель NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что совет не отменит своего решения.