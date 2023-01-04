Служба госбезопасности возбудила уголовное дело против говорящего по-латышски "гражданина ДНР"

Служба госбезопасности Латвии (VDD) начала уголовный процесс в отношении гражданина Латвии в связи с его противозаконным участием в боевых действиях против Украины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уголовный процесс начат по ч.1 ст.77 Уголовного закона Латвии — за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, который направлен против территориальной неприкосновенности или политической независимости страны.

Служба госбезопасности зафиксировала в интернете несколько видеоматериалов, на которых человек в военной форме с символикой, характерной для вооруженных сил России, выражает поддержку России и враждебное отношение к защитникам Украины, в том числе латышам.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что данное лицо, вероятно, находится на территории Донбасса в Украине, которая в настоящее время оккупирована Россией, и участвует в боевых действиях российских вооруженных сил, которые направлены против территориальной целостности Украины.

Напомним, в конце декабря 2022 года в соцсетях появилось видео, на котором вооруженный мужчина, говорящий по-латышски и по-русски, называет себя "гражданином Донецкой народной республики" и призывает министра обороны Латвии не отправлять солдат на Донбасс. Свое заявление мужчина завершил восхвалением России и популярным в Чечне лозунгом "Ахмат — сила".

На видео, о котором идет речь, изображен мужчина, вооруженный огнестрельным оружием. Он одет в каску и в военную форму, на которой можно увидеть буквы Z. На рукаве формы также можно увидеть флаг Чечни, входящей в состав Российской Федерации.

На 45-секундном видео мужчина по-русски говорит, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы "не отправляли удобрение земле Донбасса". Затем он повторяет сообщение на латышском языке: "Министр обороны, не надо посылать сюда солдат с украинской стороны. Так они здесь каждый день и гибнут", — заявил он.

Мужчина заявил по-русски, что давно не является гражданином Латвии и что его латвийский паспорт находится "где следует". Он завершает свое заявление восхвалением России и популярным в Чечне лозунгом "Ахмат — сила".