Служба Госбезопасности задержала активистку РСЛ Татьяну Андриец

Служба Госбезопасности задержала Татьяну Андриец, входящую в совет партии "Русский союз Латвии" (РСЛ). Ее задержание подтвердил сопредседатель правления партии Мирослав Митрофанов, а в СГБ порталу Delfi, не называя имен, сообщили, что задержана прокремлевская активистка, администрировавшая канал "Антифашисты Балтии".

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Как рассказали знакомые Андриец, ночью в квартире матери Татьяны прошел обыск, были изъяты все гаджеты. Пока что она задержана на 48 часов.

Татьяне Андриец 22 года, она входит в совет партии "Русский союз Латвии" и баллотировалась от нее на выборах в 14-й Сейм — хотя, по словам Мирослава Митрофанова, она временно приостановила членство в партии, поскольку сейчас учится в Санкт-Петербургском государственном университете и большую часть времени находится в России.

В Латвию Андриец приехала на каникулы, по словам ее знакомых, еще в конце января.

"Мы пока не знаем, за что она задержана", — рассказал порталу Delfi Мирослав Митрофанов.

В мае вместе с Татьяной Жданок Андриец была задержана, но вскоре отпущена за организацию несанкционированного митинга против сноса памятника в Пардаугаве. В среду она должна была дать показания по этому поводу, и поначалу ее единомышленники думали, что дело в этом. Однако Служба госбезопасности в ответ на запрос Delfi, не называя имен, сообщила, что задержана прокремлевская активистка, связанная с телеграм-каналом "Антифашисты Прибалтики" (в информации от СГБ — Baltijas antifašisti, вероятнее всего, имеется в виду именно этот канал).

"Активистка вместе с другими живущими сейчас в России латвийцами в рамках начатого 28 ноября 2022 года уголовного процесса подозревается в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвийской Республики", — сообщили в СГБ.

По информации СГБ, Татьяна — один из администраторов и модераторов телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики". "Она с августа 2022 года жила в России, но недавно появилась в Латвии. СГБ произвела санкционированный обыск и изъяла несколько носителей данных. В ближайшее время будет решено о применении средства пресечения", — сообщили в ведомстве.

Канал "Антифашисты Прибалтики" попал в поле зрения Службы госбезопасности практически с момента появления. "В канале постоянно прославляется Россия, ее политический режим, внешняя политика и агрессия против Украины. В канале публикуются призывы совершать кибернападения на институты госуправления и предприятия частного сектора. Также там собирается информация о государственных деятелях и других общественно значимых лицах, которые высказывались против войны в Украине. В канале сообщалось, что информация о них будет передаваться российским спецслужбам и другим ведомствам, чтобы против них были проведены различные действия". СГБ считает, что цель канала — повлиять на общественное мнение и на процессы принятия решения в Латвии.

Мирослав Митрофанов сказал, что ничего не знает о том, может ли быть Андриец связана с этим каналом. "У нас в партии есть распоряжение — не распространять информацию о войне в Украине, даже не пересылать друг другу. Большинство его выполняет", — сказал он.