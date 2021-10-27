Смерть Цимдарса: больница не обращалась в полицию по факту о поддельном ковид-сертификате

Елгавская городская больница, в которой 20 октября скончался бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс, не обращалась в правоохранительные учреждения по факту предъявления поддельного ковид-сертификата, сообщил порталу Delfi руководитель больницы Карлис Смилга.

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Он подчеркнул, что в ситуациях, когда персонал больницы явно видит нарушения административного или уголовного характера со стороны пациентов, о таких случаях медучреждение информирует "соответствующие правоохранительные органы".

Смилга подтвердил порталу Delfi, что Цимдарс поступил в больницу 5 октября и скончался 20 октября. В другие медучреждения в этот период его не перевозили.

Руководитель больницы отметил, что в отношении данных пациента действует 10-я статья Закон о праваха пациента — информация, которая относится к идентифицированному пациенту защищена в соответствии с нормативными актами о защите данных физических лиц. В этом случае данные о диагнозе пациента и медучреждениях связаны с идентифицированной информацией. В третьем пункте этой статьи говорится, что упомянутая информация не может быть разглашена даже после смерти человека.

Следовательно, эти же условия относятся и к Цимдарсу, поэтому у Елгавской городской больницы нет прав предоставлять более развернутую информацию о нем, добавил Смилга.

Как сообщалось ранее, телеканал TV3 в своих новостях сообщил, что политик Арнис Цимдарс, скончавшийся 20 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, мог предъявить врачам фальшивый ковид-сертификат. Семья погибшего опровергла эту информацию в открытом письме и потребовала у телеканала публичных извинений.