Смерть Цимдарса: больница не обращалась в полицию по факту о поддельном ковид-сертификате
Foto: LETA

Елгавская городская больница, в которой 20 октября скончался бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс, не обращалась в правоохранительные учреждения по факту предъявления поддельного ковид-сертификата, сообщил порталу Delfi руководитель больницы Карлис Смилга.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он подчеркнул, что в ситуациях, когда персонал больницы явно видит нарушения административного или уголовного характера со стороны пациентов, о таких случаях медучреждение информирует "соответствующие правоохранительные органы".

Смилга подтвердил порталу Delfi, что Цимдарс поступил в больницу 5 октября и скончался 20 октября. В другие медучреждения в этот период его не перевозили.

Руководитель больницы отметил, что в отношении данных пациента действует 10-я статья Закон о праваха пациента — информация, которая относится к идентифицированному пациенту защищена в соответствии с нормативными актами о защите данных физических лиц. В этом случае данные о диагнозе пациента и медучреждениях связаны с идентифицированной информацией. В третьем пункте этой статьи говорится, что упомянутая информация не может быть разглашена даже после смерти человека.

Следовательно, эти же условия относятся и к Цимдарсу, поэтому у Елгавской городской больницы нет прав предоставлять более развернутую информацию о нем, добавил Смилга.

Как сообщалось ранее, телеканал TV3 в своих новостях сообщил, что политик Арнис Цимдарс, скончавшийся 20 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, мог предъявить врачам фальшивый ковид-сертификат. Семья погибшего опровергла эту информацию в открытом письме и потребовала у телеканала публичных извинений.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 TV3 Арнис Цимдарс ЦИК
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость