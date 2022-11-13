СМИ: дешевле всех один депутатский мандат обошелся партии "Стабильность"

Во время предвыборной агитации дороже всех получение одного мандата депутата 14-го Сейма обошлось партии "Латвия на первом месте" (ЛПВ), а дешевле остальных - партии "Стабильность", показывают расчеты программы de facto Латвийского телевидения.

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Расчеты передачи основаны на партийных предвыборных декларациях, которые только что были опубликованы и будут проверены Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) к маю следующего года. В Бюро пообещали тщательно оценить пожертвования, полученные партиями, а также то, насколько обоснованными были расходы на предвыборную кампанию партий, получивших государственное финансирование.

Самая дорогая предвыборная кампания была у объединения "Развитие/За!", но расходы в размере почти 900 000 евро не помогли ему преодолеть 5-процентный барьер. Если бы это удалось (не хватило меньше процента голосов), у партии было бы шесть мандатов, и каждый стоил бы почти 150 000 евро.

Поскольку "Развитие/За!" не прошло в 14-й Сейм, то наибольшая сумма за один мандат обошлась для партии "Латвия на первом месте". Официально она потратила на кампанию 617 000 евро, т.е. один мандат ей стоил 68 604 евро.

Среди партий, прошедших в Сейм, самая дорогая кампания оказалась у "Объединенного списка": суммарно она стоила 745 тысяч евро, а один мандат — 49 686 евро.

Эдгарс Таварс, лидер фракции "Объединенного списка" в Сейма и Партии зеленых, объясняет, что пришлось потратить много рекламы, чтобы объяснить избирателям, что "зеленые" больше не состоят в Союзе зеленых и крестьян, но теперь сотрудничают с Союзом регионов Латвии, Лиепайской партией и ассоциацией во главе с Улдисом Пиленсом.

Партия с государственным финансированием и представительством как в Сейме, так и в правительстве — "Национальное единство" - потратила на выборы 660 000 евро, один мандат ей стоил 50 834 евро.

Председатель правления "Национального Единства" Райвис Дзинтарс не скрывает, что на этот раз партия смогла позволить себе не мелочиться, поскольку за предыдущие годы ей удалось сэкономить средства.

Вполовину меньше, или 25 020 евро за мандат, заплатил Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), который после раскола с Партией зеленых сохранил и свой бренд, и государственное финансирование. В СЗК потратили на кампанию 400 000 евро, основные расходы — реклама на коммерческом радио, наружная реклама, подготовка рекламных материалов, а также финансирование благотворительных акций (концертов). А вот расходы на планирование кампании были относительно небольшими — около 11 000 евро. Председатель правления СЗК Армандс Краузе заметил, что на этот раз сами политики были более активны в организации кампании.

Стоимость одного мандата для "Нового Единства" оказалась почти аналогична - 22 842 евро, но в целом кампания обошлась почти 600 000 евро.

Хотя кампания "Нового Единства" под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша стала пятой по суммарной стоимости, генеральный секретарь партии Артис Кампарс утверждает, что они не преувеличивают свои расходы. "Главное было рассказать, "кто мы и чем занимаемся", — заявил Кампарс.

Ограниченные расходы были у "Прогрессивных", однако общие расходы на кампанию достигли 177 000 евро, или 17 717 евро на мандат. Сопредседатель партии Антонина Ненашева поясняет: хотя затраты на размещение рекламы были для партии небольшими, другие затраты (планирование и подготовка кампании), все же были необходимы.

Согласно предвыборной декларации, самая дешевая кампания из прошедших в Сейм партий была у "Стабильности" — 33 800 евро в целом (или 3072 евро за один мандат). Ее лидер Алексей Росликов утверждает, что успех "Стабильности" является доказательством того, что политикам нужно выходить на улицы и разговаривать с людьми. И в соцсетях тоже надо рассказывать о том, что волнует людей, и тогда не нужно платить за распространение этого контента, полагает он.

Теперь предвыборные декларации всех партий, в том числе и не прошедших в Сейм, будет проверять KNAB. Бюро запросит у партий все документы о потраченных на предвыборные цели деньгах. В KNAB оценят, все ли расходы включены в отчеты. А партии, получившие государственное финансирование, должны ожидать, что KNAB проверит, эффективно ли они распорядились выделенными средствами, т.е. приобретали ли они услуги по максимально выгодной цене. Так, в начале этого года после проверки KNAB выборов в Рижскую думу лишилась госфинансирования партия "За человечную Латвию" (бывшая KPV LV).

Начальник отдела по расследованию нарушений политической организации KNAB Амилия Райтума напоминает, что это первые выборы в Сейм, на которых действуют более строгие условия использования государственного финансирования, сообщает de facto.

LTV отмечает, что на выборах в Сейм 14-го созыва двухпроцентный барьер преодолели 13 партий, поэтому все они могут претендовать на госфинансирование в течение следующих четырех лет. На этой неделе у партий была последняя возможность обратиться в KNAB за получением госфинансирования, и все 13 партий это сделали.