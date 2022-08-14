СМИ: Какие депутаты нынешнего Сейма получили самые большие компенсации?

В дополнение к зарплате депутатам нынешнего Сейма компенсируется аренда жилых помещений и транспорта. Издание "Re:Baltica"/"Re:Check" подсчитало, кто из политиков получил больше всех за четыре года. Из ответов некоторых депутатов следует, что они не считают нужным отчитываться за эти расходы перед населением, сообщает LSM.lv.

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В целом на компесанции депутатам 13-го Сейма за 4 года ушло 834 057 евро. Пятеро из них получили свыше 30 тысяч евро, 13 человек - свыше 20 тысяч евро, десять человек - свыше 10 тысяч евро, 40 человек - свыше тысячи евро, шестеро - до тысячи евро, а 51 депутату компенсация не полагается.

Самую большую среди всех парламентариев Сейма компенсацию за четыре года — 33 985 евро — получил депутат "Согласия" Янис Кришанс из Резекне. Он рассказал "Re:Baltica", что снимает двухкомнатную квартиру в Риге, а во время Covid-19 находился в столице, работая из помещения Сейма.

"Я участвую в комиссиях, пишу предложения", — объясняет он. Кришанс проезжает в среднем 700 км в неделю — в Резекне и обратно, и каждую неделю он ездит к избирателям. По Риге в основном передвигается пешком и не пользуется автомобилем.

Более 33 тысяч (33 325 евро) получил другой депутат от партии "Согласие" Янис Тутинс (он также входит в число крупнейших молчаливых депутатов Сейма), который, согласно декларации о доходах, снимает две квартиры в Риге.

Когда из "Re:Baltica" позвонили ему, Тутинс был на заседании Сейма и попросил перезвонить, но сразу же заблокировал номер журналиста. Он не отвечал на звонки и с другого номера.

Третьим по величине получателем компенсации является депутат ZZS Янис Вуканс (32 182 евро — за квартиру, топливо и общественный транспорт). Вуканс — из Вентспилса, в Риге снимает небольшую квартиру в Кенгарагсе. Он работал в столице и во время эпидемии Covid-19 — не было возможности выполнять всю работу удаленно.

Гундарс Даудзе (ZZS), получивший в качестве компенсации более 31 572 евро, снял квартиру в центре Риги примерно за 600 евро в месяц и подписал договор на четыре года.

Даудзе тоже не захотел разговаривать с "Re:Baltica" — сначала назвал журналиста гусем "из офиса Сороса", который назойливо "лезет в частную жизнь". На словах "Ненавижу вашу контору" депутат закончил разговор, но сразу перезвонил сам, извинился и ответил на вопросы, хотя и не без грубости: "Ну что ты опять собираешься делать? Ожидаемые, желтые репортеры. Вам уже не на что жить".

"У меня к вам вопрос, что вы лезете в чужой кошелек и жизнь?.. Рижане (депутаты), им пофиг, приезжают на троллейбусе или на своей машине, и все. Но, во-первых, мне нужно уехать из дома на целую неделю, за что я плачу налоги, коммунальные услуги и т. д. Плюс я сам плачу коммунальные услуги в Риге. А это гораздо дороже и гораздо неудобнее для депутата, избранного из-за пределов Риги. Вы живете здесь, в Риге, ничего не понимаете. Попробуйте как-нибудь проехаться где-нибудь", — заявил Гундарс Даудзе.

На пятом месте в списке тех, кто получил наибольшую компесанцию, — Эдгарс Куцинс из "Согласия" (30 507 евро за 4 года) неоднократно настаивал на том, что готов лично встретиться только для того, чтобы журналисты могли увидеть его квартиру и машину ("чтобы было интересно").

В итоге Куцинс согласился на телефонный разговор с "Re:Baltica". Депутат объяснил, что выбрал двухкомнатную квартиру со всеми удобствами (посудомоечная и стиральная машины) рядом с Сеймом, во время пандемии он каждую неделю приезжал в Ригу на поезде, а до здания парламента добирается на машине.

"Подготовка проектов решений, предложений, запросов — все это происходило фактически лично, сидя в кабинете", — добавил Куцинс.

На шестом в списке получателей самых крупных компенсаций — депутат от "Нового Единства" Алдис Адамовичс (29 579 евро), привлеченный к ответственности за хищение компенсаций, из-за чего этим летом он лишился депутатского мандата. Квартиру в Риге Адамовичс снимал как бы для себя, но следователи пришли к выводу, что фактически — для сына, за что депутат должен выплатить в качестве штрафа около 6000 евро.

Адамовичс тоже заявляет, что ездил в Ригу на работу во время Covid-19, и договор аренды был подписан на год. "Я проезжаю на своей машине по работе около четырех тысяч километров в месяц ", — объясняет он. По Риге на машине он ездит очень мало, больше по Латгале, куда не добраться на общественном транспорте.

Беспартийный депутат Янина Курсите (избранная от КПВ) получила 29 162 евро. Она из Вишки, в Риге снимает квартиру в Плявниеках, договор заключен на четыре года, на малую продину ездит каждую неделю. Компенсация за топливо используется ей как для поездок в Ригу, так и по Латгале. Курсите возмутилась тем, почему журналисты заинтересовались использованием депутатских компенсаций.

"Я фермер, владелица фермы! Я просто восхищаюсь вами, журналисты! Вам не о чем написать? Вы показываете, как мы, фермеры, работаем! Где вы показали, как мы, фермеры, работаем? В каком месте? Сколько урожая собираем, как боремся с наводнениями, заморозками? Ты никогда не интересовался!", - заявила Курсите.

Курсите подчеркивает, что, в отличие от депутатов, проживающих в Риге, ей иногда приходится вставать в 3 часа ночи, чтобы ехать на работу. В Риге она использует автомобиль: "Я пыталась пользоваться общественным транспортом, но он находится в 40 минутах ходьбы от моей арендованной площади. Но я могу встать в 7 утра и доехать на машине спокойно за 15 минут".

Депутат от "Согласия" Владимир Никонов из Резекне, самый молчаливый человек в Сейме, получил менее 28 955 евро за квартиру и топливо. Он снял двухкомнатную квартиру в центре Риги на время пандемии, потому что никогда не знал, когда ему придется приехать лично. Уточняющие вопросы казались ему "бесполезными".

Почти такую ​​же компенсацию (28 904 евро) получил однопартиец Нинокова - Виталий Орлов. У него был неудачный опыт общения с "Re:Baltica" (какой именно он не уточнил), поэтому депутат от "Согласия" просил присылать вопросы в письменном виде, но так и не ответил.

Замыкает топ-10 получателей самых крупных компенсаций депутат Национального объединения Эдмундс Тейрумниекс из Резекне (28 341 евро). Он арендовал однокомнатную квартиру рядом с торговым центром Spice в Риге, а для передвижения использовал два автомобиля, зарегистрированных на имя жены.

"Бытует мнение, что все можно сделать удаленно, но на самом деле есть вещи, которые дистанционно сделать нельзя", - заметил он.

Депутаты Сейма могут получить компенсацию за аренду и транспортные расходы. Компенсируются только фактические расходы: необходимо предоставить платежные документы (квитанции за топливо, билеты на общественный транспорт, подтверждение банковского перевода) и права пользования (техпаспорт транспортного средства, договор аренды квартиры).

Максимальный размер компенсации определяется для каждого депутата в зависимости от места жительства: чем дальше от Риги, тем выше. Система компенсаций основана на том, что депутаты из отдаленных уездов не могут быть менее равны, чем депутаты-рижане.

Со всеми данными о вознаграждениях депутатов Сейма этого созыва можно ознакомиться здесь.