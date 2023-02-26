СМИ: Жители поселка незрячих на Югле обеспокоены возможной потерей жилья

Жители рижского поселка незрячих (Страздумуйжа) на Югле опасаются, что могут лишиться жилья. После изменений в законе бессрочные договоры аренды больше не действуют, но многие в поселке недовольны новыми договорами, предложенными управляющим, ранее выбранным Латвийским обществом слепых, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

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Закон об аренде жилых помещений, принятый Сеймом два года назад, положил конец бессрочной аренде. Такие договоры на жилье были заключены в расположенном на Югле так называемом "поселке незрячих" (Страздумуйжа), где исторически проживает много людей, либо полностью слепых, либо имеющих какие-либо нарушения зрения.

Имущество связано с обществом слепых с 20-х годов прошлого века. В советские годы имущество было передано Обществу слепых ЛССР, тогда же на Югле построили 12 многоквартирных домов - как для слепых, так и для зрячих людей.

После восстановления независимости Латвии у людей появилась возможность пользоваться сертификатами и приватизировать свои квартиры. Но у жителей столичного поселка незрячих такой возможности не было. Эти многоквартирные дома находились в юридически двусмысленном статусе — они не были возвращены государству, как будто дома принадлежали Обществу слепых, однако и на балансе Общества они не значились. В 2008 году Обществу удалось выдать все здания за свою собственность.

Как выяснила адвокат Эгита Ролава, в то время Общество слепых представило для Земельной книги документы, которые не доказывали, что оно имело право претендовать на здания — в советские годы Общество было только их пользователем.

"Слепые, слабовидящие и те, кто с ними работал, были освобождены от уплаты налогов. Эти дома были построены за счет их налогов. Фактически получается, что они заработали эту недвижимость своим трудом, они приобрели те же права на аренду жилья, которую получали и все другие — на основании доверенности. Но они - единственная группа в Латвии, которая оказалась обделенной. Если говорить об интеграции инвалидов, и про то, что любой человек имеет право на собственность, то этих людей лишили такого права", — сказала Ролава.

Обитатели "Страздумуйжа" считают, что с ними обошлись несправедливо — им не разрешили приватизировать свои квартиры, хотя были договоренность и документы о том, что все исторические жители этого поселка и их потомки будут иметь бессрочную аренду. Но два года назад Сейм принял новый Закон об аренде жилых помещений, которым определено, что до 2026 года такие договоры могут быть расторгнуты.

Здания поселка незрячих находятся в ведении SIA "Strazdumuiža", единственным владельцем фирмы является Латвийское Общество слепых. В прошлом году предприятием руководил Иво Лиепиньш, под руководством которого управляющий стал настаивать на заключении новых договоров аренды.

В мае прошлого года жильцов предупредили о необходимости подписать изменения в договоре аренды в течение десяти дней, в противном случае пригрозили обратиться в суд.

Многие жители возражали: предложенный срок аренды составлял всего десять лет, к тому же новые арендные ставки — 1 евро за квадратный метр для слепых, 2 евро за квадратный метр для зрячих — были слишком высокими. Также в договоре был пункт, что "Strazdumuiža" может пересматривать арендную плату каждый год.

Среди жителей поселка было много недовольных, но, боясь потерять возможность жить в прежнем доме или обращения в суд, большинство из них подписали новые приложения к договору.

Одна из жительниц сообщила передаче, что тожее недавно подписала договор, поскольку фирма "Strazdumuiža" подала на нее в суд, угрожая, что вместо двух евро за квадратный метр заставит женщину заплатить 5 евро, а договор будет действовать лишь три года, а не десять лет.

Лиепиньш считает, что его фирма соблюдает закон и не занимается шантажом жителей.

Адвокат Ролава помогла местным жителям составить жалобу генеральному прокурору, в которой были изложены нарушения прав граждан. Однако Юрис Стуканс ответил, что в этом отношении ничего нельзя сделать.

Теперь жители поселка незрячих и юристы планируют подготовить заявление в европейскую прокуратуру.

"На мой взгляд, если бы они имели право на приватизацию, была бы другая ситуация. Теперь жители имеют ограниченную возможность бороться за то имущество, которое, возможно, было приватизировано другими людьми. Мне сложно сказать, как Общество слепых решит эту ситуацию. Но никакие элементы шантажа и заключения принудительных договоров недопустимы. Новый закон об аренде открыл возможности для повышения платы. Не знаю, почему этот вопрос не поднимался раньше. Очевидно, люди рассчитывали на то, что такие договоры есть. Конечно, важно, чтобы у людей было доступное жилье. Но юридически надо посмотреть, имели ли они право участвовать в приватизации. А если нет, то все ли эти аспекты понятны и справедливы", — оценила ситуацию министр благосостояния Эвика Силиня.