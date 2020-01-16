Сняты с должностей оба вице-мэра Риги

Оппозиции Рижской думы удалось при поддержке нескольких депутатов из входящей в коалицию партии "Честь служить Риге" (ЧСР) отстранить от должности вице-мэров Риги Анну Владову ("Согласие") и Друвиса Клейнса.

За отстранение Владовой проголосовал 31 депутат из оппозиции — депутаты из "Единства", "Для развития Латвии", Новой консервативной партии, Нацблока и Фракции независимых депутатов. Кроме того, за отстранение вице-мэра проголосовала часть депутатов ЧСР. Фракция решила, что у нее по этому вопросу будет "свободное голосование", потому что "Согласие" не стало отзывать свои подписи за отстранение мэра Олега Бурова (ЧСР).

Против, то есть за то, чтобы Владова осталась вице-мэром, был 21 депутат — "Согласие", блок "Риге" и часть ЧСР. Еще пять депутатов от голосования воздержались.

За отстранение от должности вице-мэра Друвиса Клейнса проголосовали 30 депутатов - члены партий "Единство", "Для развития Латвии", Новой консервативной партии, национального объединения VL-TB/LNNK и Фракции независимых депутатов. За отставку Клейнса также проголосовали некоторые депутаты ЧСР.

Против его отставки проголосовала партия "Согласие", блок депутатов "Риге" и несколько депутатов ЧСР, что в общей сложности дало 19 голосов. Еще шестеро депутатов воздержались.