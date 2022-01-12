Собака сбежала — придется платить: в Риге начали действовать новые правила

С этого года в Риге действует новый порядок возвращения хозяевам убежавших питомцев, сообщает отдел связей с общественностью Рижской думы.

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На собаку будет заводиться Карта животного (ее разработал Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы). Ветеринарная клиника или приют, куда попало животное, будут фиксировать в ней все действия, произведенные с собакой, и их стоимость. Если владельца собаки идентифицировали, то именно он должен нести расходы по отлову, транспортировке, содержанию и оказанию ветеринарной помощи. Получая назад животное вместе с картой, он обязуется оплатить эти расходы.

Расценки фиксированные и указываются в договоре между поставщиками услуг (животноводами, ветеринарной клиникой, приютом) и Департамент жилья и окружающей среды.

Информацию о больных, пострадавших в результате несчастного случая или оставшихся без хозяев бездомных кошках, собаках или беспомощных диких животных можно получить, позвонив на круглосуточную горячую линию по телефону 67558855.

Отловом животных на территории Рижского самоуправления занимается компания Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv.

Как ранее сообщалось, теперь о пойманном животном, бродившем по улицам без присмотра, хозяину обязаны сообщать в течение часа, а незарегистрированных бродячих животных в течение 72 часов нужно чипировать и внести в базу данных.