"Согласие": информация о короновирусе только на латышском языке — угроза для всего общества

Партия "Согласие"требует от министра здравоохранения Илзе Винькеле объяснить, почему информация о короновирусе предоставляется жителям только на латышском языке.

11 марта Министерство здравоохранения распространило призыв к жителям о том, как следует вести себя в условиях эпидемии вируса COVID-19. Инструкция содержит информацию только на латышском языке.

Информации о коронавирусе COVID-19 на русском языке нет ни на сайте Министерства здравоохранения, ни на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

"Болезнь не выбирает жертв по признаку родного языка или гражданства, вирус не делит людей на национальности. В соседней Эстонии это понимают: информация жителям предоставляется на трех языках — эстонском, русском и английском, в Латвии — только на латышском. (..) В условиях эпидемии отсутствие информации несет угрозу не только жизни и здоровью человека, недостаточно владеющего государственным языком, но и всему обществу", — отметил заместитель председателя фракции "Согласия" в 13-м Сейме Валерий Агешин.

Депутаты "Согласия" в запросе министру здравоохранения Илзе Винькеле требует объяснить, почему в чрезвычайной ситуации было принято решение предоставлять информацию только на госязыке, и будет ли в дальнейшем — в условиях нарастающей угрозы эпидемии — распространяться информация и на других языках.

Ранее сообщалось, что Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) разработал список рекомендаций для членов семей пациентов с коронавирусом Covid-19. Портал Delfi пересказал его на русском языке.