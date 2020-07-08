"Согласие" объяснило, почему голосовало "против российских школ в Латвии".

В четверг, 2 июля, Сейм принял в окончательном чтении Закон "О международных школах". Он обеспечивает доступность общего образования детям работников иностранных и международных организаций, особенно учреждений ЕС, организаций Североатлантического договора, а также служащих в армиях стран ЕС.

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При этом в них могут учиться и латвийские дети. Обучение будет проводиться на языках ЕС и НАТО, и содержание образование не будет контролироваться латвийским государством.

В социальных сетях этот закон назвали антироссийским, поскольку он не оставляет возможности для появления в Латвии российских школ, на которые надеялись некоторые недовольные реформой образования. Особое возмущение вызвал тот факт, что закон поддержали многие депутаты "Согласия".

"В Сейме Латвии прошло голосование за Закон о международных школах. Суть его: обучение на иностранных языках в Латвии допускается, если только эти языки — официальные языки стран ЕС и стран НАТО. То есть, обучение на РУССКОМ языке в школах Латвии окончательно запрещено. А теперь полюбуйтесь, как голосовало ваше "Согласие"", — написал в Facebook активист Юрий Алексеев. Этой записью поделилось 165 человек.

Кандидат в мэры Риги от "Согласия" и защищающий русские школы активист Константин Чекушин объяснил, почему его партия голосовала именно так.

"Я не понимаю, как можно было бы проголосовать против РАСШИРЕНИЯ возможностей на обучение. Да, в законопроекте в данный момент шла речь только о школах Европейского союза и Североатлатнического альянса. Но часть людей умудрилась обвинить партию в том, что они проголосовали против русского языка обучения. КАК? И чем запрет обучения на языках ЕС может помочь обучению на русском? Или еще более простая аналогия. Если разрешают есть яблоки, это не значит, что запрещают есть груши", — написал он.

По его мнению, этот закон, наоборот, может способствовать пониманию того, что "и образование на русском языке — не угроза для Латвии".