"Согласие" призывает отложить введение обязательной военной службы

Социал-демократическая партия "Согласие" возражает против способа, каким правительство и коалиция в Сейме продвигают решение о введении в стране обязательной военной службы для мужчин 18-27 лет с первым призывом уже в январе 2023 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник, 6 сентября, Кабинет министров принял решение о введении "службы государственной обороны": фактически обязательной военной службы для мужчин 18-27 лет и добровольной — для женщин. Законопроект предусматривает, что срок службы — 11 месяцев в регулярных силах Национальных вооруженных сил (НВС) или в подразделении Земессардзе или не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии исполненения служебных обязанностей и не менее 21 индивидуальных занятий и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год. Решение не призывать на военную службу может быть принято в отношении девяти категорий граждан (здесь — подробно о решении Кабинета министров).

В свою очередь, оппозиционное "Согласие" считает, что введение службы государственной обороны с первым призывом уже в январе 2023 года — это поспешное решение.

"Точные расчеты того, в какую сумму обойдется Латвии введение обязательной службы государственной обороны, Министерство обороны планирует представить Кабинету министров только до конца года", — указывает "Согласие": "Такой подход к столь важному вопросу указывает, что создание службы государственной обороны является поспешным, и это вызывает подозрения в том, что процесс приурочен ко времени выборов Сейма, а не реализуется целенаправленно и планомерно".

По мнению оппозиционной партии, то, как внедряется сейчас идея, не способствует возникновению доверия и поддержки гражданами военной службы.

"Надо дать четкие ответы, как будут защищены интересы молодых людей — студентов, молодых семей с детьми, пожилых людей, для которых подлежащий призыву молодой человек является единственной поддержкой. Также обществу необходима точная информация о расходах на введение службы государственной обороны. Вместо этого в публичной коммуникации речь, главным образом, идет о мерах наказания для тех, кто будет уклоняться от службы", — подчеркивает "Согласие".