Сотрудников Центра онкологии проверили на знание латышского языка

Медперсонал Центра онкологии в Гайлезерсе проверили на знания государственного языка, сообщает портал rus.LSM.lv. Персонал связывает проверку с интервью для латвийского документального фильма, а руководство больницы говорит, что пожаловался кто-то из пациентов.

Центр госязыка проверил 18 человек - санитаров, помощников врачей, помощников медсестер. Три медсестры не прошли проверку. Представитель Восточной больницы Илга Намниеце сказала, что никто не собирается их увольнять. Для них организуют курсы латышского языка.

Младший медицинский персонал уверен, что проверка связана с интервью для авторов латвийского документального фильма 24/7, рассказывающего о работе Центра онкологии. В нем медсестра Татьяна Аксенова говорит на русском, её речь сопровождается латышскими субтитрами. Вскоре после выхода фильма в центр пришли инспекторы Центра госязыка.

В свою очередь, Намниеце и Руководитель клиники урологии и онкоурологии Вилнис Лиетувиетис сказали, что, скорее всего, проверка пришла из-за жалоб кого-то из пациентов. Намниеце указала, что такие жалобы поступают довольно часто. По сведениям Лиетувиетса, одной из пациенток клиники урологии не понравилось, что персонал слишком много общается на русском языке, а не на государственном.

Стоит отметить, что в августе этого года Даугавпилсская больница была вынуждена на несколько недель остановить плановые операции из-за нехватки врачей-анестезиологов. Этот инцидент вскрыл острую нехватку медперсонала во всех латвийских больницах. Латвийским больницам остро необходима примерно тысяча медиков.