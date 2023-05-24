Совет по этике СМИ назвал непропорциональным решение NEPLP оштрафовать TVNET

Решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) о наказании новостного портала TVNET за, по мнению NEPLP, недостаточно точное использование слов является непропорциональным, заявили агентству LETA в Латвийском совете по этике СМИ (LMĒP).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Совет подчеркивает, что защищает свободу и плюрализм медиа, чтобы обеспечить многообразие медиасреды и в то же время и в то же время продвигать ответственные и профессиональные методы сбора, хранения, обработки и распространения информации.

По словам LMĒP, члены совета по этике обсудят это дело на ближайшем заседании и, при необходимости, обратятся к другим учреждениям для категорического противодействия практикам, необоснованно ограничивающим свободу и плюрализм СМИ.

Как уже сообщалось, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-портал TVNet за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово было использовано не самим масс-медиа, а дававшим интервью депутатом Сейма.

В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии TVNet было размещено интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("За стабильность!"). В контексте о ситуации с гражданами России, которые сейчас сдают латышский язык, чтобы продлить постоянный вид на жительство, и прозвучало слово "депортация".

В решении NEPLP говорится, что при обсуждении возможных поправок к Иммиграционному закону была представлена заведомо неточная информация о том, что эти законодательные изменения предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

По версии NEPLP, по сути поправки к Иммиграционному закону означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страны их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет контролирует также поставщиков услуг по запросу, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала Delfi и TVNet.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Главный редактор TVNet grupa Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.