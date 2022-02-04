Советник министра здравоохранения: отменить почти все "ковидные" ограничения могут 1 марта

"1 марта мы можем сделать большой шаг — смягчить почти все ограничения, оставив маски, сертификаты и ограничив количество посетителей крупных мероприятий до 300 человек", — сообщил советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш в программе Клуб национальных интересов на телеканале TV24.

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В то же время он отметил, что пандемия среди взрослых людей начинается только сейчас, об этом говорят и семейные врачи. Омикрон вакцинированными жителями хоть и переносится легче, но все равно выбивает их на 2-5 дней из привычного ритма, не позволяя работать.

"В ближайшие две недели мы увидим, что показатели заболеваемости ползут вверх. В действительности мы видим только начало. Мы видим, что магазины сокращают время работы — нет клиентов, люди заболели или на карантине, бояться идти в магазины и одновременно, нет самих работников. Семейные врачи перегорают, больницы на грани — с наплывом пациентов справляются, но многие врачи болеют. Если сейчас все открыть, то ситуация только ухудшится", — отметил советник министра.

Берзиньш уверен, что необходимо дождаться, чтобы работники больниц вернулись на работу: "Отрасль говорит — не сейчас. Когда кривая заболеваемости пойдет вниз, тогда мы и сможем отменить многие ограничения". Комментируя опыт Дании, Берзиньш отметил, что там ситуация в больницах стабилизировалась, поэтому они смягчают ограничения, а в наших больницах в два раза больше пациентов, чем неделей ранее, поэтому нет оснований отменять ограничения сейчас.

"Разговаривая с отраслью, экспертами, мы слышим, что 1 марта — это вполне подходящая дата, когда можно будет снять часть ограничений, но важно сохранить маски и сертификаты, так как по-прежнему видим, что к семейным врачам и в больницы больше обращаются невакцинированные лица. Важно оставить определенные ограничения и для посещения крупных мероприятий, чтобы неожиданно не заболели 5-10 тысяч человек", — указал Берзиньш.

Как сообщалось, несколько организаций медиков и пациентов во время заседания Министерства здравоохранения призвали не смягчать ковид-ограничения еще хотя бы две недели — до тех пор, пока заболеваемость Covid-19 не достигнет пика. Министерство здравоохранения и не собирается следовать примеру Литвы, где на следующей неделе отменяют систему сертификатов.