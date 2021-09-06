Союз "зеленых" и крестьян требует отставки министра здравоохранения Павлютса
Foto: DELFI

Оппозиционная фракция Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Сейме призывает парламент выразить недоверие министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу (АР!).

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СЗК считает, что по вине министра при организации тестирования школьников наблюдался "хаос в начале учебного года", неясными были требования к использованию масок в школах. Также СЗК считает: Павлютс должен уйти в отставку, взяв на себя ответственность за то, что более сотни подростков получили вакцины от Covid-19, не рекомендованные им по возрасту.

Оппозиционная партия полагает, что Павлютс с самого начала своей работы министром продемонстрировал "неспособносность последовательно реализовывать необходимый комплекс мероприятий для снижения в Латвии распространения Covid-19". СЗК упрекает Павлютса за то, что было создано Бюро вакцинации, которое затем пришлось реорганизовывать, за недостаточное вовлечение семейных врачей в процесс вакцинации, за "бесплодные дебаты об обязательной вакцинации", за идею организовать лотерею среди привитых, а затем отказ от этого замысла.

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Союз "зеленых" и крестьян Вакцинация Даниэл Павлютс
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