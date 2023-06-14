Специалистов Pasažieru vilciens научат в Чехии ремонтировать новые поезда
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

С 13 по 16 июня специалисты отдела обслуживания подвижного состава AS Pasažieru vilciens на заводе Škoda Vagonka в Остраве (Чехия) обучаются сборке, настройке и ремонту новых электропоездов, которые Латвия получает от Škoda Vagonka.

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В обучении участвуют ведущий инженер, главный технолог, электронщик и слесари по внутреннему оборудованию железнодорожного транспорта Pasažieru vilciens. В круг изучаемых тем входит сборка, регулировка и ремонт дверей и подножек, ремонт покрытий, сборка окон, сидений и других элементов салона, сборка и установка пантографа, сборка и замена электропроводки и др.

Подготовка к началу эксплуатации новых электропоездов ведется и в Латвии. Например, на прошлой неделе специалисты Škoda Vagonka в Риге готовили сотрудников Pasažieru vilciens к работе с системой диагностики поезда, автоматической системой управления поездом, системой видеонаблюдения, системой оповещения пассажиров в чрезвычайных ситуациях и системой трансляции рекламы.

До сих пор Латвия получила от Škoda Vagonka десять новых поездов, и некоторые из них сейчас тестируются. Новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Саулкрасты и Елгавы. Общая стоимость проекта составляет 257,889 млн евро.

Перевозка пассажиров новыми поездами начнется в конце лета, сейчас идет тестирование. Недавно при тестировании один из новых поездов врезался в тормозное ограждение из-за человеческой ошибки, для оценки повреждения пригласили специалистов из Чехии.

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