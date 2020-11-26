Специалисты: заявив о "искусственно раздутой" статистике Covid-19, мэр Даугавпилса запустил фейк

На днях, комментируя планируемые правительством новые эпидемиологические ограничения для Даугавпилса, мэр этого города Игорь Прелатов заявил, что статистика в Даугавпилсе раздувается искусственно — "в день, когда сообщалось о 50 заболевших, из Даугавпилса на самом деле были только четверо".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мэр заявил, что в число заболевших в городе якобы включаются люди из других самоуправлений, которым делается тест на коронавирус в больнице, а также обрушился с критикой на Министерство здравоохранения, которое вместо предложения по новым ограничениям "могло лучше помочь несколько лет назад, когда закрывались больницы".

В связи с этим Русское вещание LTV7 обратилось к главе Даугавпилсской региональной больницы Григорию Семенову за комментарием. Тот назвал заявление Прелатова по поводу Covid-статистики в городе "неверной интерпретацией данных" со стороны мэра.

"Пару недель назад — именно внутри больницы — мы больше работали на другие административные территории, нежели обеспечивали лечение даугавпилчан. Однако это никак не сказывается на статистике того, что происходит именно в городе. В статистике города учитываются именно случаи инфицирования среди жителей, декларированных на конкретной административной территории", — пояснил руководитель городской больницы.

В свою очередь, один из главных эпидемиологов Латвии и глава Минздрава и вовсе назвали слова Прелатова фейком.

"Понятно, что это неправдивое сообщение [от мэра]. Данные, с которыми мы работаем, мы адресуем конкретному человеку, учитывая, где он живет. Так и образуется эта статистика — принадлежность к тому или иному самоуправлению", — прокомментировал ситуацию директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле также считает, что высказывание Прелатова "можно квалифицировать как фейк". "Не нужно искать виноватых за пределами собственного дома", — посоветовала Винькеле мэру Даугавпилса, отметив, что случаи заболевания Covid-19 включаются в статистику того самоуправления, где задекларирован заболевший.