В пятницу в 12 самоуправлениях вступят в силу более строгие ограничения

Из-за распространения Covid-19 на этой неделе будут введены более строгие ограничения в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском, Вараклянском, Марупском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях, постановило правительство во вторник на внеочередном заседании..

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Очень высокой заболеваемость считается в том случае, если на административной территории 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на предыдущей неделе на 50% превышал средние показатели по стране.

В Латвии в целом во вторник этот показатель составлял 275,9, и это означает, что с 27 ноября специальные меры безопасности будут введены в самоуправлениях с показателем заболеваемости выше 413,8 на 100 000 населения.

В указанных самоуправлениях будет прекращена любая очная учеба, кроме дошкольных учреждений и 1-4-х классов. Минздрав поясняет, что в этих возрастных группах заболеваемость Covid-19 ниже.

На этих территориях не будут работать учреждения культуры, проходить выставки и ярмарки, а занятия спортом возможны только на открытом воздухе. Библиотеки смогут выдавать книги только на дом.

В частных помещениях и на открытом воздухе люди должны соблюдать дистанцию 2 метра, кроме проживающих в одном домохозяйстве и родителей и несовершеннолетних детей, если они не живут в одном домохозяйстве. Исключение относится также к трудовым коллективам.

Запрещены частные мероприятия за пределами одного домохозяйства, кроме похорон и, в отдельных случаях, крестин.

Также необходимо обеспечить, чтобы общественный транспорт был заполнен не более чем на 50% от максимальной вместимости, а в магазинах и других местах торговли и оказания услуг смогут находиться не более 20% максимально возможного количества людей. Это условие относится и к открытым рынкам.

В дальнейшем каждую неделю до вторника Центр профилактики и контроля заболеваний будет публиковать список самоуправлений с заболеваемостью выше средней, а ограничения для самоуправлений будут вступать в силу до четверга той же недели.

Ранее на рассмотрение правительство было выдвинуто предложение ввести строгие ограничения в шести самоуправлениях.