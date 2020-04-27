Спецслужба Латвии предостерегла от тесного общения с представителем посольства России

Бюро по защите Сатверсме (БЗС, контрразведка Латвии) в своем отчете за прошлый год сообщило, что констатирован ряд подозрительных действий со стороны посольства России. Во первых, они не соответствуют общепринятым западным стандартам работы со СМИ; во-вторых, существует риск быть использованным в интересах спецслужб РФ, говорится в документе.

В частности, упоминается имя пресс-секретаря посольства России Вадима Пономарева, который "налаживает сотрудничество с контактными лицами в Латвии, превышая привычный формат работы с представителями масс-медиа", отмечает LETA. Пономарев организует некоторым своим контактам регулярные встречи в ресторанах, дарит подарки, а в разговорах целенаправленно узнает информацию и мнение о специфических актуальных вопросах по внутреней политике, межгосударственным отношениям и общественным процессам, подчеркивает БЗС.

Поддерживая отношения такого рода с этим российским дипломатом, интересующие Пономарева лица рискуют быть втянутыми в реализацию различных проектов тайного влияния, а также других действий, которые противоречат интересам Латвии, предупредила спецслужба.

Также в отчете упомянуты наблюдения о работе некоего дипломата из посольства России в Риге, которого одна из спецслужб РФ подключила к выполнению своих задач. Параллельно своей официальной деятельности этот дипломат во время встреч задает собеседникам специально заготавливаемые для него вопросы, чтобы увеличить возможноть получить информацию различного рода от тех или иных лиц. Имя данного дипломата БЗС не называет.