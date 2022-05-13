Стакис: пока не подсчитана точная сумма демонтажа памятника в Пардаугаве, но это не будет дешево

Точная сумма сноса памятника в Пардаугаве пока не определена, но это будет недешево, сказал мэр столицы Мартиньш Стакис на внеочередном заседании Рижской думы, отвечая на вопрос депутата от Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослава Митрофанова.

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Мэр отметил, что проект решения о демонтаже памятника в парке Победы планируется передать Рижского агентству памятников и другим вовлеченным учреждениям, чтобы определить точно сумму, срок и организацию процесса, необходимые для сноса монумента.

Рижская дума в пятницу в удаленном режиме собралась на внеочередное заседание, чтобы принять решение о демонтаже памятника в Пардаугаве. Здесь можно смотреть заседание в режиме онлайн.