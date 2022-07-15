Стакис: работы по демонтажу памятника в Пардаугаве начнутся летом

Памятник в Пардаугаве будет снесен в установленные Сеймом сроки — до 15 ноября. В свою очередь, работы по демонтажу начнутся уже летом, но взрывать памятник не будут. Об этом во время пресс-конференции сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Завершился первый этап организации сноса памятника. Проведены исследование и проектирование.

Теперь муниципалитет будет проводить переговоры со строителями, которые планируется реализовать в течение двух недель, после чего будет заключен договор о сносе монумента.

Он подчеркнул, что СМИ будут оповещены о начале работ по сносу монумента.

По словам Стакиса, проект развития территории, где сейчас находится памятник, предусматривает, что эта зона будет использоваться и для активного отдыха. Кроме того, запланирован полный демонтаж монумента — на его месте будет зеленая зона.

Мэр Риги указал, что затраты на демонтажные работы памятника в Пардаугаве покроет самоуправление, но, вероятно, свой вклад может внести и государство. Однако планируется, что они не превысят 2-3 миллионов евро.

"Мы собираемся покрыть эти расходы из средств Фонда резерва самоуправления, но считаем, что часть должно покрыть и государство. Премьер-министр дал нам обещание, что сможем получить помощь от Министерства финансов, в случае, если расходы превысят 2-3 миллиона евро", — заявил Стакис.

На вопрос о том, какой именно метод демонтажа выбрала дума для сноса памятника, Стакис ответил, что взрывать монумент в парке Победы самоуправление не будет.

"Я могу сказать только одно, что настолько монолитный объект как этот взрывать слишком опасно и сложно", — подчеркнул политик.

В свою очередь, исполнительный директор столицы Янис Ланге заявил, что "весь памятник в Пардаугаве будет утилизирован". Однако, что в данном контексте означает утилизация Ланге не пояснил.

Как сообщалось, 16 июня Сейм утвердил в окончательном срочном чтении Закон "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики". В законе сказано, что памятники, прославляющие тоталитарные режимы — в том числе, монумент в парке Победы в Риге — должны быть снесены до 15 ноября.

В порядке исключения к процессу демонтажа памятника в Пардаугаве будет применяться особая ускоренная процедура принятия решений.

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс ранее заявил в интервью порталу Delfi, что памятник в Пардаугаве необходимо снести, поскольку в этом случае в Латвии появится общество, которое смотрит в одном направлении.

"Что касается памятника… Людям нужны флаги, за которыми идти. Этот (памятник) — такой флаг, высотой 70 метров. Не будет флага — движение остановится. Этого мы и пытаемся добиться. Мы все вместе строим нашу страну, в которой хотим нормально жить и процветать. Для этого нужны едино мыслящие жители. Это же красивая перспектива: такие разные люди, со своими языками и традициями, но с общим видением, целью, к которой все стремятся", — пояснил Эклонс.

Сын одного из авторов памятника Айвара Гулбиса, скульптор Кристапс Гулбис сегодня поддерживает демонтаж созданного отцом монумента. Но считает, что "снос памятника не изменит того, что самая большая проблема нашего общества — "пятая колонна" — люди, которые поддерживают идеологию ненависти к Латвии. Эти люди никуда не денутся".

Он считает, что важно заранее принять решение о судьбе освободившегося места. "Если там будет травка — на ней сразу будут устраивать пикники. И 9 мая там будут сидеть и есть апельсины люди в одежде тех или иных цветов, которые напоминают флаг одного государства. Им не потребуется никакого разрешения на собрание… В интересах общества — обеспечить по возможности более гармоничную и эмоционально надежную среду".

В свою очередь, 14 июля Кабинет министров поддержал снос 69 объектов — памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы. Объекты расположены по всей стране.

Отдельные самоуправления уже решили, что делать с памятниками, предназначенными для демонтажа, например, перенести их на кладбища, где захоронены воины советской армии.

Тема сноса памятников актуализировалась после военного вторжения России в Украину.

На платформе Ziedot.lv был даже организован сбор пожертвований на снос памятника в Пардаугаве. К 15 июля жители пожертвовали уже 268 385 евро на демонтаж монумента.