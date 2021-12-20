Stiprini stipros: как потрачены деньги, собранные за три года?
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За три года существования проекта Stiprini stipros ("Поддержи сильных") Delfi и благотворительная организация Ziedot.lv собрали 216 537 евро. Первые материалы проекта вышли в конце 2018 года, а 8 декабря 2018 года мы начали благотворительную акцию в четвертый раз. На что идут деньги?

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Проект Stiprini stipros начался по личной инициативе главного редактора Delfi Ингуса Берзиньша, когда лидер группы The Hobos Роланд Удрис в 2016 году тяжело пострадал в ДТП и возникла идея записать песню в его поддержку. Один из первых текстов проекта был о Роланде и его жене.

Цель проекта — не только призвать поддержать семьи, в которых есть тяжелобольной человек, но и осветить существующие в государстве системные проблемы и помочь найти решения.

За три года собрано 216 537 тысяч евро, израсходовано на данный момент 190 233 евро. Львиная доля — 112 867 евро — пошла на зарплаты сиделок.

В этом году необходимо собрать как минимум 65 тысяч евро, собрано уже более 54 тысяч евро. Истории наших героев можно почитать здесь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei