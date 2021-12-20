Stiprini stipros: как потрачены деньги, собранные за три года?

За три года существования проекта Stiprini stipros ("Поддержи сильных") Delfi и благотворительная организация Ziedot.lv собрали 216 537 евро. Первые материалы проекта вышли в конце 2018 года, а 8 декабря 2018 года мы начали благотворительную акцию в четвертый раз. На что идут деньги?
Проект Stiprini stipros начался по личной инициативе главного редактора Delfi Ингуса Берзиньша, когда лидер группы The Hobos Роланд Удрис в 2016 году тяжело пострадал в ДТП и возникла идея записать песню в его поддержку. Один из первых текстов проекта был о Роланде и его жене.
Цель проекта — не только призвать поддержать семьи, в которых есть тяжелобольной человек, но и осветить существующие в государстве системные проблемы и помочь найти решения.
За три года собрано 216 537 тысяч евро, израсходовано на данный момент 190 233 евро. Львиная доля — 112 867 евро — пошла на зарплаты сиделок.
В этом году необходимо собрать как минимум 65 тысяч евро, собрано уже более 54 тысяч евро. Истории наших героев можно почитать здесь.